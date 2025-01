RG Burig richtet die bayerischen Schülermeisterschaften aus

Große Herausforderung für die RG Burig: Der Mindelheimer Skiverein richtete kürzlich die bayerischen Schülermeisterschaften in Balderschwang aus. Auf der „Neuen Standard“ kämpften insgesamt 120 Nachwuchs-Skirennläufer und -läuferinnen der Altersklassen Jahrgänge 2011 bis 2009 um den Titel.

Für den abschließenden Team-Event, der als Parallelslalom ausgetragen wurde, ging es ins Ostallgäu zum Reithlift an den Tegelberg nach Schwangau. Vor der beeindruckenden Kulisse des Schlosses Neuschwanstein fanden die jungen Sportler für ihren Mannschaftswettbewerb hier ebenfalls beste Pistenbedingungen vor.

In Balderschwang herrschen beste Bedingungen

Bei besten Bedingungen in Balderschwang starteten die Skirennläufer auf der anspruchsvollen Piste im Riesenslalom. Bei der Siegerehrung im Zielraum überreichte der aktuell verletzte Allgäuer Weltcupfahrer und Slalomspezialist Sebastian Holzmann (SC Oberstdorf) die begehrten Pokale und kürte die neuen bayerischen Riesenslalommeister. Diese heißen bei den Mädchen Allegra Köninger (SC Garmisch) und bei den Buben Anton Ettensberger (SC Oberstdorf). Als beste Allgäuerin landete Lucia Käufler vom SC Oberstdorf auf Platz sechs. Holly Holzheu von der RG Burig fuhr auf Rang 30. Holzmann lobte die Leistungen auf dem schweren Hang und erzählte dem jungen Publikum, dass er immer sehr gerne nach Balderschwang kommt, denn hier hat er das Skifahren gelernt und hat in seinen Anfängen auch hier bei der RG Burig trainiert.

Icon Vergrößern Julian Rauchfuss (rechts) gratulierte den besten drei Fahrerinnen bei der Slalom-Siegerehrung. Foto: Monika Burig Icon Schließen Schließen Julian Rauchfuss (rechts) gratulierte den besten drei Fahrerinnen bei der Slalom-Siegerehrung. Foto: Monika Burig

Bei strahlendem Sonnenschein und einer wiederum hervorragenden Piste stand tags darauf der Slalom an. Viel Rhythmus, schnelle Beine, scharfe Kanten und eine ausgezeichnete Skitechnik waren auf dem herausfordernden Hang mit 60 Toren gefragt und forderten den jungen Rennläufern in zwei Läufen alles ab. Diesmal gaben sich Balderschwangs Bürgermeister Konrad Kienle und der Ex-Weltcupfahrer Julian Rauchfuss, ein Eigengewächs der RG Burig, bei der Siegerehrung die Ehre. Von Rauchfuss gab es Respekt und Anerkennung an alle jungen Rennläufer für die gezeigten Leistungen, und er wünschte allen viel Glück und Erfolg auf ihrem weiteren Weg.

Bei den Mädchen wurde erneut Lucia Käufler vom SC Oberstdorf bayerische Schülermeisterin. Damit gewann sie auch die Kombination. Zoe Fischer von der RG Burig, die zu den jüngeren Teilnehmerinnen zählte, kam auf einen guten 29. Platz. Bayerischer Meister der Buben wurde Elias Mund von den Munich Youngsters, der auch den Kombinationstitel gewann. Sehr gut präsentierte sich Moses Fischer von der RG Burig, der Platz 17 erreichte.

Der Team-Wettbewerb wird am Tegelberg ausgetragen

Am Montag dann folgte der Team-Event am Tegelberg. Hierbei stellen die einzelnen bayerischen Skigaue je nach Leistung Teams aus fünf Läufern zusammen. Insgesamt gingen 17 Teams an den Start, um dann in einzelnen Heats gegeneinander zu fahren. Bayerischer Mannschaftsmeister wurde das Team Oberland 1 vor dem Team Chiemgau. Im kleinen Finale unterlag das Team Allgäu 1 gegen das Team Werdenfels 1.

Berni Huber, der verantwortliche Schülertrainer im DSV, bedankte sich im Namen des DSV und aller bayerischen Skigaue für die von der RG Burig perfekt durchgeführte dreitägige Veranstaltung. Diesem Dank schlossen sich unter starkem Applaus in der Mannschaftsführersitzung alle Trainer und auch die Verantwortlichen des Bayerischen Skiverbands an.