113 erfolgreiche Sportlerinnen und Sportler aus dem Unterallgäu erhalten die Landkreis-Medaille

In festlichem Rahmen zeichneten Landrat Alex Eder und BLSV-Kreisvorsitzender Benjamin Adelwarth bei der Unterallgäuer Sportlerehrung 113 Sportlerinnen und Sportler mit der Landkreis-Medaille aus. 30 Mannschaften erhielten eine Urkunde. Für Aufsehen sorgte nicht nur ein imposanter Weltmeisterpokal auf der Bühne.

Die vom Landkreis Unterallgäu unter Mitwirkung des Bayerischen Landes-Sportverbands Sportkreis Unterallgäu-Memmingen und der Unterallgäuer Schützen veranstaltete Sportlerehrung würdigte auch in diesem Jahr besonders erfolgreiche Sportlerinnen und Sportler aus dem Kreis der 250 Schützen- und Sportvereine. „Es ist immer schön, wenn die Sporthelden des letzten Jahres geehrt werden“, freute sich Benjamin Adelwarth, „es ist ein tolles Zeichen der Wertschätzung auf Landkreis-Ebene“. Die jährliche Sportlerehrung stelle für ihn eine besondere Form der Anerkennungskultur dar. „Respekt für Ihre Erfolge und Ihre Leidenschaft für den Sport“, sagte Alex Eder, „und herzlichen Glückwunsch zu Ihren beeindruckenden Leistungen“. Alle 113 Sportlerinnen und Sportler wurden auf den roten Teppich der Bühne gebeten, einer persönlichen Gratulation von Alex Eder und Benjamin Adelwarth folgten wertschätzende Worte und die Übergabe der Sportlerehrungsmedaille, auf der in diesem Jahr die historische Eisenbahnbrücke Illerbeuren abgebildet ist. Für die musikalische Umrahmung des festlichen Abends sorgten Stephan Winkler und Jens Beyer.

Die Bayerische Meisterin im Speerwurf Kathrin Mörstedt vom TSV Mindelheim wurde zu ihrer großen Freude mit ihrer 18-jährigen Tochter Nicole Mörstedt ausgezeichnet, die 2024 in der selben Sportart Bayerische Vizemeisterin und Schwäbische Meisterin geworden war. „Ich find´s besonders schön, mit meiner Tochter zusammen ausgezeichnet zu werden, ganz toll“. Felix Maier vom SV Breitenbrunn, der im vergangenen Jahr in seiner Altersklasse die Bayerischen Hallenmeisterschaften und die Masters Europameisterschaften im 3.000 Meter Bahngehen sowie die Bayerischen Seniorenmeisterschaften im 5.000 Meter Bahngehen für sich entscheiden konnte, wurde mit seiner Tochter Andrea Maier zusammen geehrt.

Die Gemeinschaft unter den Gehern sei besonders familiär und ganz wunderbar, erzählte die amtierende Schwäbische Meisterin im 3.000 Meter Bahngehen, „es entstehen länderübergreifende Freundschaften“. Ihr Bruder Joachim Meier, der eigentlich auch die Sportlerehrungsmedaille hätte in Empfang nehmen dürfen, habe gerade in Florida bei der Senioren-Weltmeisterschaft im 10-Kilometer-Gehen den 8. Platz belegt und sei noch in den USA.

Während sich die Athletinnen und Athleten der unterschiedlichsten Sportarten an den festlich geschmückten Stehtischen im stimmungsvoll beleuchteten Saal austauschten und das Buffet genossen, kamen zwei junge Hip Hop Tänzenrinnen auf die Bühne. Die erst siebenjährige Yade Usman vom SV Edelstetten hatte unter anderem bei der IDO Worldchampionship im „Popping Solo“ den dritten Platz belegt, die zehnjährige Penélope Pflaum vom Tanzzentrum Michaela Majsai wartete ebenso mit herausragenden Platzierungen auf. Beide haben bereits mit drei Jahren mit dem Hip Hop Tanzen angefangen, „weil es Spaß macht“.

Auch seltenere Sportarten wie der Vierkampf wurden in den Fokus gerückt. Der 15-jährige schwäbische Meister von der Reit- und Fahrvereinigung Bad Grönenbach Sebastian Mazenik freute sich über die Anerkennung und hat auch für die Zukunft große Ziele: „Erst die Bayerische Meisterschaft und dann die Deutsche Meisterschaft“. Mit einem besonders strahlenden Lächeln genossen die glücklich verheirateten Bogenschützen Andrea und Christian Kaiser vom MBSV Memmingen den Abend. An ihrer Sportart sei so besonders, „dass man supertolle Leute kennenlernt und sich gegenseitig immer unterstützt“. Am Ende sorgten echte Weltmeister für den imposantesten Auftritt der Sportlerehrung. Mit ihrem riesengroßen Weltmeister-Wanderpokal betraten Martin Wegmann, Thomas Wegmann und Raphel Kunz vom Tauziehclub Allgäu Power Zell die Bühne. Die Tauzieh-Weltmeister in der Kategorie 680 Kilogramm strahlten übers ganze Gesicht. Um in der besonderen Sportart Weltmeister zu werden, müsse man „hagebuchener Unterallgäuer sein“, verrieten sie und wurden vom Publikum gefeiert.

Mit den Worten „was wäre der Sport ohne das Ehrenamt“, leitete Benjamin Adelwarth anschließend im Theatersaal gemeinsam mit Landrat Alex Eder eine Ehrung von zwei Menschen ein, die „gefühlt das ganze Leben nichts anderes machen“. Für ihr herausragendes ehrenamtliches Engagement wurden Karl Beck vom SC Unterrieden und Stefanie Huber vom TSV Ettringen geehrt und freuten sich über sehr wertschätzende Worte, eine Medaille und einen schönen Geschenkkorb.

