Ehrung für Klein und Groß: Der TSV Mindelheim verleiht Sportabzeichen

So ein junges Publikum hatte der TSV Mindelheim bei seiner Sportabzeichen-Verleihung schon lange nicht mehr. Rund ein Drittel der anwesenden Sportlerinnen und Sportler war im Grundschulalter, was Siegfried Schuster vom Sportabzeichen-Team des TSV Mindelheim großen Respekt abnötigte.

„Wir haben heute sehr viele junge Sportler dabei, die das Sportabzeichen zum ersten Mal gemacht haben“, sagte Schuster zu Beginn des Ehrungsabends. Insgesamt hätten sich 75 Sportlerinnen und Sportler, Anfänger und Dauergäste, in diesem Jahr das Sportabzeichen vorgenommen. „68 haben es ins Ziel geschafft“, sagte Schuster und wies in diesem Zusammenhang darauf hin, dass es bei einigen Teilnehmern an der Schwimmfähigkeit gefehlt habe.

Die Motivation für die Teilnahme ist unterschiedlich

Diejenigen, die das Sportabzeichen erfolgreich abgelegt haben, haben die Kriterien erfüllt: Sie wiesen allesamt ihre Koordination, ihre Kraft und Ausdauer sowie Schnelligkeit in verschiedenen Disziplinen nach. Die Motivation ist dabei so entscheidend wie unterschiedlich. Annika Dolp und Elias Ruf beispielsweise benötigen den Nachweis über ihr sportliches Können für die Bewerbung beim Zoll. „Ich hätte nie gedacht, dass uns der Zoll einmal so in die Karten spielt“, sagte BLSV-Kreisvorsitzender Benjamin Adelwarth in seinem Grußwort.

Bei Annika Dolp führte es dazu, dass die ganze Familie mitmachte: Auch ihr Bruder und ihre Eltern legten das Sportabzeichen erfolgreich ab. Als Familie sind auch Felicia und Jürgen Oberholzner mit ihren Kindern Emil, Hanna und Lena angetreten und haben ihre Abzeichen erhalten. In einer Gemeinschaft anzutreten, um gemeinsam zum Erfolg zu kommen, das hatte sich auch die Turnabteilung des TSV Mindelheim - genauer gesagt, die Kinderturngruppe - vorgenommen.

Das Ergebnis: Neun Nachwuchsturner aus der Trainingsgruppe von Petra Meissner und Christian Beer haben erstmals ihr Sportabzeichen abgelegt. „Es war manchmal ganz schön anstrengend“, gab Petra Meissner zu. „Aber sie haben es durchgezogen.“ Sie selbst sei dabei auch an ihre Grenzen gestoßen und erzählt eine Anekdote aus dem Training. Als sie am Reck eine Übung für das Sportabzeichen absolvieren sollte, habe einer ihrer Schützlinge trocken gemeint: „Vielleicht wäre Radfahren besser.“

Drei junge Frauen haben sich ein besonderes Ziel gesetzt

Richtig auf den Geschmack gekommen sind auch Anja Sailer, Julia Seitz und Anna Wurm. Die drei jungen Frauen sind Mitglieder einer Fitnessgruppe und haben erstmals das Sportabzeichen abgelegt. Für das kommende Jahr haben sie sich vorgenommen, in allen vier Kategorien sämtliche Disziplinen zu absolvieren und zu erfüllen. „Das sind ganz schön viele“, sagte Siegfried Schuster. So gebe es in der Kategorie Ausdauer den 3000- und 10.000-Meter-Lauf, die 7,5 km Nordic Walking, die 800 Meter Schwimmen und 20 Kilometer Radfahren.

Zu den treuesten Sportlerinnen und Sportlern gehören seit Jahren Jutta Lauerer, Irmgard Schaur und Annemarie Lew. Die drei Damen durften ihr jeweils 41. Sportabzeichen entgegennehmen. Roland Peter, 3. Bürgermeister der Stadt Mindelheim, sprach seinen Respekt für die Leistungen aus und meinte - angesichts der offensichtlichen Gruppendynamik -, dass er für das Sportabzeichen im Rathaus und Stadtrat werben wolle.

Die ausgezeichneten Sportler:

Jugendsportabzeichen: Annika Baumer (11 Mal), Jonas Adam (1), Jakob Breuniger (4), Leo Breuniger (2), Mike Dal (1), Annika Dolp (1), Fabian Dolp (1), Felicitas Embacher (9), Iris Embacher (7), Fabian Franke (1), Konstantin Gäble (1), Lukas Haldenmayer (1), Lias Hämmerle (1), Lukas Hänseler (1), Julian Hölzle (1), Noah Huber (1), Moritz Hundhammer (1), Simon Hundhammer (1), Gloria Koch (6), Leon Krumm (1), Noah Nattenmiller (1), Emil Oberholzner (1), Hanna Oberholzner (7), Lena Oberholzner (8), Elias Riezler (1), Elias Ruf (1).

Erwachsenensportabzeichen: Simone Breuniger (4), Judith Dolp (1), Christian Dolp (1), Felicia Oberholzner (9), Jürgen Oberholzner (8), Sebastian Baumer (1), Katja Feil (1), Alexander Ginter (1), Elisabeth Ginter (1), Ingeborg Haubold (1), Lisa Steber (1), Gerhard Steber (1), Rüdiger Höltke (1), Anja Sailer (1), Julia Seitz (1), Anna Wurm (1), Andrea Zimmernann (1), Sabine Orth (2), Peter Gorlitt (6), Fritz Miller (7), Sabine Buxbaum (8), Wolfgang Buxbaum (13), Doris Miller (14), Eduard Christ (14), Rainer Fuch (15), Brigitte Gerle (20), Marie-Luise Hartmann (21), Klaus Zitzelsberger (21), Christian Drexel (21), Stephan Pawelke (21), Clemens Wurm (22), Kornelia Marschall (25), Nanette Petrucci (29), Hermann Landherr (32), Karin Schmalholz (39), Christa Volkmann (39), Jutta Lauerer (41), Irmgard Schaur (41), Annemarie Lew (41).