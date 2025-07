Extremhindernisläufer Stefan Settele nimmt an der EM teil

Eigentlich waren vier Rennen mit unzähligen Hindernissen für den Baisweiler Stefan Settele bei der OCR-Europameisterschaft in Lissabon geplant. Doch dann machte ihm ein Sonnenstich einen Strich durch die Rechnung.

Settele, der schon seit Jahren an diesen Hindernisparcours teilnimmt, startete in der Altersklasse 35 -39 und hatte sich vier Rennen vorgenommen: die OCR 100 (ein 100 Meter langer Parcours mit zwölf Hindernissen), den Short Course über 5 Kilometer, den Standard Course über 15 Kilometer sowie das Teamrennen über neun Kilometer.

Stefan Settele wird für zwei Läufe vom Verband nominiert

Für die OCR-100-Strecke und den Teamlauf im Nationalteam wurde Settele vom Deutschen Verband (OCRA Germany) nominiert, für die beiden anderen Läufer qualifizierte er sich im Vorfeld über ein entsprechendes Ergebnis bei anderen Wettbewerben.

OCR 100: Hier starten meist die gleichen Leute wie bei der Fernsehshow „Ninja Warrior Germany“. In diesem Jahr waren viele verhindert, wodurch Stefan Settele vom OCRA Germany für den 100 Meter langen und mit zwölf Hindernissen gespickten Parcours nominiert wurde. „Ohne speziell darauf zu trainieren, hast du da keine Chance“, lautete Setteles Fazit, als er nach 52 Sekunden ins Ziel kam. Zum Vergleich: Bei diesem Rennen wurde mit 27 Sekunden ein neuer deutscher Rekord aufgestellt. „Da muss jede Bewegung zu hundert Prozent passen“, sagte Settele.

Nicht jeder kommt ins Ziel

Short Course: Settele startete gegen 11 Uhr in den Parcours mit 20 Hindernissen, doch schon zu dieser Zeit hatte es 30 Grad. „Das ist schon hart, man schwitzt einfach nur noch, sollte aber eigentlich trockene Hände für die Hindernisse haben“, so Settele. Er leistete sich einen Fehler und musste in eine Strafrunde kurz vor dem Zieleinlauf. Hier musste er dann einen 30 Kilogramm schweren Kanister im Stadion die Treppen runter- und hochtragen, was ihm rund drei Minuten gekostet hat. „Das hat das Ergebnis ordentlich vermiest“, so Settele, der damit Platz 23 belegte. Immerhin gehörte er zu den 80 Athleten, die das Ziel erreicht hatten, 20 Starter kamen nicht ins Ziel. In allen Kategorien erreichten übrigens 842 Läufer das Ziel, 383 schieden vorzeitig aus.

Standard Course: Das Hauptrennen der EM war mit 40 Hindernissen gespickt und hatte zudem auch noch knapp 500 Höhenmeter auf der Laufstrecke, welche meist mit Sandsack oder Reifen absolviert wurden. Für Settele startete das Rennen um 11 Uhr bei über 30 Grad und dauerte 1:48 Stunden. Der Anfang verlief richtig gut, auch die Verpflegung war bis ins Detail geplant. „Weite Teile der Strecke verliefen an der prallen Sonne. Die letzte halbe Stunde im Rennen gings mir gar nicht mehr gut“, beschrieb Settele sein Rennen. Zwei Fehler an Hindernissen bescherten ihm auch noch zwei Strafrunden ein.

Icon Vergrößern Die Hindernisse waren das eine, die Hitze das andere: Stefan Settele bei der OCR-Europameisterschaft in Lissabon. Foto: Stefan Settele Archiv Icon Schließen Schließen Die Hindernisse waren das eine, die Hitze das andere: Stefan Settele bei der OCR-Europameisterschaft in Lissabon. Foto: Stefan Settele Archiv

Am Ende stand ein 34. Platz von 89 Teilnehmern, die das Ziel erreicht haben. Hier lag die Ausfallquote deutlich höher: Über alle Kategorien gab es 668 Finisher, demgegenüber 521 Läufer, die das Ziel nicht erreichten. „Ich bin zwar nicht so zufrieden, aber wenn ich bedenke, wie oft ich verletzt war in letzter Zeit, dann passt das schon“, meinte Settele. „Ich hatte selbst zwischenzeitlich Bedenken, ob ich das Rennen beende oder mein drittes und letztes Band abgeben muss.“

Weil Settele bei diesem Rennen auch noch einen Sonnenstich erlitt, musste er seine Teilnahme für das Teamrennen am Folgetag absagen. Weiter geht es für ihn mit der deutschen OCR-Meisterschaft am 26. Juli in Schwabmünchen. Mitte September folgt der Höhepunkt: die OCR-Weltmeisterschaft im schwedischen Göteborg. Da dürften die Temperaturen angenehmer sein.