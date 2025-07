SV Darmstadt 98 absolviert zwei Testspiele hintereinander

Wenn es um die Vorbereitung auf die neue Fußball-Saison geht, überlassen Profi-Vereine nichts dem Zufall. Der Ort für das Trainingslager ist nach ganz bestimmten Kriterien ausgesucht. Der Rasen muss eine Mindesthöhe haben. Nicht zuletzt sind Testspielgegner wichtig.

Seit dem vergangenen Donnerstag ist der Fußball-Zweitligist SV Darmstadt 98 zu Gast in Bad Wörishofen und bereitet sich in der Kneippstadt auf die neue Zweitliga-Spielzeit vor.

Der SV Darmstadt 98 absolviert zwei Testspiele direkt hintereinander

Unmittelbar nach der Abreise des Liga-Konkurrenten 1. FC Magdeburg, der sich mit einem Testspiel gegen den FC Zürich aus dem Unterallgäu verabschiedete, bezogen die Darmstädter ihr Quartier in Bad Wörishofen. Auch die Lilien werden zum Ende ihres Trainingslagers noch spielen. Und hier zeigt sich einmal mehr die ganze Bandbreite an Möglichkeiten für solche Testspiele.

Icon Galerie 18 Bilder Nach dem 1. FC Magdeburg hat mit dem SV Darmstadt 98 der zweite Zweitligist sein Trainingslager in Bad Wörishofen aufgeschlagen.

Absolvierte der 1. FC Magdeburg gegen den FC Zürich ein Spiel mit vier Vierteln zu je 30 Minuten, so wird der SV Darmstadt 98 am kommenden Donnerstag, 17. Juli, in Bad Wörishofen gleich zwei Spiele hintereinander austragen. Um 15 Uhr kommt es zum Aufeinandertreffen mit dem Schweizer Erstligisten FC St. Gallen, ehe um 17 Uhr das Testspiel gegen den baden-württembergischen Landesligisten FV Rot-Weiß Weiler angepfiffen wird. Karten für diese Spiele gibt es nur an der Tageskasse.

Darmstadt-Coach Kohfeldt verspricht „harte Tage“

Beide Spiele finden im Stadion am Unteren Hart in Bad Wörishofen statt. Der FC St. Gallen wird übrigens von Enrico Maaßen trainiert, der von Juni 2022 bis Oktober 2023 den FC Augsburg in der Bundesliga trainiert hatte. In seinem letzten Spiel kassierte Maaßen mit dem FCA am siebten Spieltag der Saison 2023/34 eine 1:2-Heimniederlage – gegen den SV Darmstadt 98.

Icon Vergrößern Im Stadion am Unteren Hart trainiert derzeit der SV Darmstadt 98. Foto: Philipp Merk Icon Schließen Schließen Im Stadion am Unteren Hart trainiert derzeit der SV Darmstadt 98. Foto: Philipp Merk

Die Mannschaft von Trainer Florian Kohfeldt wird bis zum 18. Juli in Bad Wörishofen weilen, die Lilien bewohnen das Parkhotel. „Die kommenden Tage werden hart“, wird Florian Kohfeldt auf der Vereinshomepage des SV Darmstadt 98 zu Beginn des Trainingslagers zitiert. „Wir werden aber auch Themen trainieren, die in der bisherigen Vorbereitung auffällig waren. Die ersten drei Wochen waren die Basis und nun geht es thematisch darum, was wir brauchen, um gegen Bochum eine sehr gute Chance haben, das Spiel zu gewinnen. Darauf liegt der Fokus.“

Die Zweitligasaison beginnt für den SV Darmstadt 98 am Samstag, 2. August, mit einem Heimspiel gegen den VfL Bochum. Der FC St. Gallen absolvierte am Samstag im österreichischen Imst ein Testspiel gegen den FC Schalke 04 und verlor dieses nur knapp mit 0:1.