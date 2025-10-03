Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Mindelheimer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Mindelheim
Icon Pfeil nach unten
Lokalsport
Icon Pfeil nach unten

SV Oberrieden gewinnt in der Kreisklasse gegen den SV Schöneberg

Spiel der Woche

Der SV Oberrieden wird seiner Favoritenrolle gerecht

Im Spiel der Woche feiert der SV Oberrieden einen Heimsieg gegen den Nachbarn aus Schöneberg. Vor allem ein Spieler drückt der Partie seinen Stempel auf.
Von Axel Schmidt
    • |
    • |
    • |
    Dem Freistoß von Oliver Zech kann Schönebergs Torhüter nur hinterhersehen.
    Dem Freistoß von Oliver Zech kann Schönebergs Torhüter nur hinterhersehen. Foto: Axel Schmidt

    Am Tag der Deutschen Einheit herrschte auch in Oberrieden Einigkeit nach dem Lokalderby: Von einem verdienten Heimsieg des SV Oberrieden gegen den SV Schöneberg sprachen am Ende beide Trainer.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden