Der SV Oberrieden wird seiner Favoritenrolle gerecht

Am Tag der Deutschen Einheit herrschte auch in Oberrieden Einigkeit nach dem Lokalderby: Von einem verdienten Heimsieg des SV Oberrieden gegen den SV Schöneberg sprachen am Ende beide Trainer.
Spiel der Woche
