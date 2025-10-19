Ein Derby der besonderen Art

Das war nichts für schwache Nerven. Engagierte Zweikämpfe, spannende Strafraumszenen, Zeitstrafe, Platzverweis, fünf Tore und in der letzten Minute der Lucky Punch: Das Nachbarschaftsduell zwischen SV Schöneberg und dem TSV Pfaffenhausen verdiente den Namen Derby wahrlich.

Glück für Schöneberg: Dieser Pfaffenhausener Abschluss knallte an die Querlatte und kurz danach gelang dem SC Schöneberg der entscheidende Siegtreffer. Foto: Robert Prestele

Recht schnell nahm die Partie der Kreisklasse Allgäu 2 am Samstagnachmittag in Schöneberg Fahrt auf. Trotz des Tabellenunterschieds zugunsten der Gastgeber agierten die Gäste aus Pfaffenhausen absolut auf Augenhöhe. In der dritten Spielminute dann auch schon die erste Topmöglichkeit für Schöneberg. Einen schönen Querpass im gegnerischen Strafraum ließen aber gleich zwei Angreifer ungenutzt.

Pfaffenhausen reagierte jedoch schnell. Ein Rückpass von der Grundlinie in den Schöneberger Sechzehner war perfekt, dessen Abschluss in der Mitte jedoch zu ungenau. Doch dann klingelte es, denn die auf dem Papier als Außenseiter geltenden Gäste gingen in Führung. Ein abgewehrter Eckball fiel als Bogenlampe zu Maximilian Steck, der die Gelegenheit nutzte und nach 12 Minuten halbhoch zum 0:1 abschloss.

Auch Pfaffenhausen hatte Möglichkeiten, das Spiel für sich zu entscheiden, wie hier beispielsweise Taulant Kuci (weißes Trikot/Nr. 15). Am Ende aber siegte Schöneberg. Foto: Robert Prestele

Auch in der Folge verbuchten beide Mannschaften einige sehr gute Torchancen für sich. Das bessere Ende hatte wiederum aber Pfaffenhausen für sich. Weit vor seinem Kasten misslang Heim-Keeper Tobias Vater ein Abwehrversuch. Und so hatte Angreifer Cherno Jallow wenig Mühe, ein Zuspiel im nun leeren Schöneberger Tor zum 0:2 zu versenken. Dass den Hausherren aber kurz danach der Anschlusstreffer durch Samuel Hampp gelang, war nicht unverdient, wenn auch eher etwas zufällig.

Mit dem 2:2-Ausgleich war das „Spiel der Woche“ wieder offen

So richtig in Schwung kam die Begegnung dann aber nach dem Seitenwechsel. Mag auch nicht jede Aktion gelungen sein, lebte das Spiel vor allem von der Intensität und der Einsatzfreude der Spieler. Auch Schönebergs Coach Wolfgang Wöß und sein Pfaffenhausener Pendant Roland Zellhuber begleiteten das Spiel lautstark und engagiert an der Seitenlinie. Gänzlich zurück in der Begegnung war dann Schöneberg, als Dominik Zellhuber unmittelbar nach dem Wiederanpfiff zum 2:2 ausglich. Frei im Fünfmeterraum war es für den Stürmer eine leichte Übung, den Ball aus etwa einem Meter über die Linie zu drücken.

Hier glänzte Cherno Jallow (weißes Trikot/Nr. 5) noch als Torschütze für Pfaffenhausen, später schwächte er sein Team, als er die Rote Kate erhielt. Foto: Robert Prestele

Abwarten oder Ballgeschiebe gab es nicht. Beide Teams suchten nahezu bedingungslos die Entscheidung. Leider ging auch eine immer größer werdende Hektik im Spielgeschehen damit einher.

Nach der Roten Karte schlugen die Emotionen auf und neben dem Platz hoch

Deren unrühmliche Steigerung war zunächst eine Zeitstrafe in der 54. Minute für Pfaffenhausens Stürmer Cherno Jallow nach wiederholtem Foulspiel. Kaum zurück auf dem Platz leistete sich der Spieler auch gleich noch eine grobe Unsportlichkeit gegenüber Schönebergs Torhüter Tobias Vater. Da war die Rote Karte alternativlos. Eine kurze Spielunterbrechung durch den Unparteiischen beruhigte danach schließlich die Gemüter und der Fußball stand wieder im Vordergrund.

Roland Zellhuber, Trainer des TSV Pfafenhausen Foto: Robert Prestele

Trotz der halbstündigen Unterzahl rang Pfaffenhausen nämlich um den Treffer zum Sieg. Bei gleich mehreren Top-Möglichkeiten lag dieser auch durchaus in der Luft. Jedoch wollte auch Schöneberg den Dreier. Und so sah das Spiel am Ende doch einen Sieger. Dominik Zellhuber entschied mit seinem zweiten Treffen in der Schlussphase die Partie. Bei einer Flanke spurtete der Angreifer in den Strafraum und jagte den Ball aus wenigen Metern unter die Querlatte zum umjubelten 3:2-Derbysieg.

Wolfgang Wöß, Trainer des SV Schöneberg Foto: Robert Prestele

„Der Sieg war durchaus etwas glücklich für uns heute. Aber natürlich nehmen wir die drei Punkte gerne mit. Das zählt dann halt unter dem Strich“, beurteilte Schönebergs Trainer Wolfgang Wöß die Partie.

So haben sie gespielt:

SV Schöneberg Vater, Lampert, Suiter, Stegmann, Deinhardt, Mayer, Büchele, Zellhuber, Kurz, Hampp, Singer, Wiest, Gutser

TSV Pfaffenhausen Schaule, Ostenrieder, Tiefenbacher, Jallow, Steck, Hillebrand, Doppelhammer, Hajdaraj, Bajrami, Wanner, Bichler, Vata, Kuci

Tore 0:1 Maximilian Steck (12.), 0:2 Cherno Jallow (32.), 1:2 Samuel Hampp (37.), 2:2, 3:2 Dominik Zelhuber (47., 90.+7)

Zeitstrafe und Rote Karte Cherno Jallow (Pfaffenhausen/54., 67.) wiederholtes Foulspiel und grobe Unsportlichkeit

Bes. Vorkommnis Schiedsrichter unterbricht das Spiel zur Beruhigung der Spieler und Zuschauer (70.)

Zuschauer 100

Schiedsrichter Josef Burkard jun.