Bad Wörishofer Taekwondo-Akademie „erkämpft“ hohe Spendensumme

Dennys Koller konnte es selbst kaum glauben: Stolze 7100 Euro zierten letztlich den Spendenscheck, den der Betreiber der Wörishofer Kampfsportschule „Koller’s Taekwondo Akademie“ an das Kinderhospiz St. Nikolaus überreichen durfte. Der Betrag kam aus den Startgebühren des dritten KTA-Charity-Cups zusammen, der einmal mehr für Aufsehen sorgte: 180 Athleten vom Kinder- bis ins Rentenalter, die bis aus Sachsen-Anhalt und der Schweiz angereist waren, traten unter dem Motto „Fight 4 the kids“ für den guten Zweck an – und zeigten erstaunliche Leistungen.

Ob synchroner Formenlauf, Weitsprung-Bruchtest oder Zweikampf, den zahlreich erschienenen Zuschauern auf der Turnhallentribüne der Pfarrer-Kneipp-Schule war beste Unterhaltung sicher. Selbst Ziegelsteine zerbarsten unter den Füßen und Fäusten der versierten Karate- und Taekwondo-Sportler.

Landrat Eder ist beeindruckt

Das sorgte nicht nur bei Landrat Alex Eder und dem Landtagsabgeordneten Peter Wachler für ordentlich Eindruck, wobei beide selbst in ihrer Jugend Erfahrung im Taekwondo gesammelt hatten. „Es ist ein wunderbarer Sport, den Fairness und Miteinander auszeichnen – genau das, was wir in der heutigen Zeit brauchen“, betonte Wachler. Michaela Bahle-Schmid, dritte Bürgermeisterin Bad Wörishofens, lobte das Engagement des Veranstalters. „Der KTA-Charity-Cup wächst von Jahr zu Jahr, zugunsten des Kampfsports und besonders des Kinderhospizes St. Nikolaus.“

Als Grand Champions durften schließlich Dominik Brenner vom VfL Buchloe, Magdalena Eibl vom MUDO Taekwondo aus Affing sowie Florentina Leiwen von der KTA aus Bad Wörishofen imposante Pokale entgegennehmen. Dennys Koller freute sich über einen rundum gelungenen Wettkampftag, der alle Erwartungen übertroffen habe.

Bisher gut 15.000 Euro gespendet

„In Summe brachten die Events nun bereits knapp 15.000 Euro für die Einrichtung in Bad Grönenbach ein – ein wichtiger Beitrag, zumal es für Kinderhospize in Deutschland leider keine kostendeckende Finanzierung gibt“, betonte der Initiator der Benefizaktion. Sein Dank gilt allen Sponsoren, Zuschauern und Teilnehmern, die zu diesem Erfolg beigetragen haben. Der nächste Termin steht übrigens schon fest: Der vierte KTA Charity Cup findet am 21. März 2026 statt.