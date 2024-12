Bad Wörishofer qualifiziert sich für die deutsche Meisterschaft

Im niederbayerischen Bogen fanden die 25. bayerischen Tischtennis-Einzelmeisterschaften der Erwachsenen (B- und E-Klassen) statt. Über zwei Turniertage kämpften rund 75 Sportlerinnen und Sportler um Titel und die Qualifikation zur deutschen Meisterschaft. Einer der Spieler war Daniel Müller von den TTF Bad Wörishofen.

Müller trat in der Leistungsklasse B an und ging mit dem Ziel, ein Aus noch in der Gruppe zu vermeiden und die Atmosphäre zu genießen. Doch es kam noch besser: Nach einer überragenden Vorrunde am ersten Turniertag, in der er nur drei Sätze abgeben hatte, qualifizierte sich Daniel Müller im Einzel für die K.-o.-Runde. Im Doppel mit Aydin Tezel (Post SV Augsburg) schied er dagegen in der ersten Runde bereits aus. Eine Runde weiter ging es für Müller im Mixed. Hier kam für ihn und Susanne Fackler (TSV Heising) in der zweiten Runde gegen die späteren Turniersieger nach einem tollen Spiel mit 2:3 knapp das Aus.

Daniel Müller spielt sich bis ins Einzel-Finale

Am zweiten Turniertag war der Bad Wörishofener also nur noch im Einzel vertreten. Hier kam mit dem im Turnier nominell stärksten Gegner, Adam Blassnigg vom TSV Dachau, gleich im Achtelfinale eine große Herausforderung auf ihn zu. Diesen konnte er aber nach 0:1-Satzrückstand noch bezwingen und landete einen 3:1-Sieg. Das Viertelfinale verlief dagegen sehr einseitig und endete in einem 3:0-Sieg für Daniel Müller gegen Jonas Meckelein (TSV Uettingen).

Nun schien alles möglich: Das Halbfinale gegen Thomas Wolfsteiner (TV Vohburg) war ein regelrechter Nervenkrimi, da drei der fünf gespielten Sätze mit 14:12 endeten. Am Ende konnte aber Daniel Müller mit einem 11:8-Sieg den fünften Satz gewinnen und stand damit im Finale. Der Gegner im Finale hieß Tim Stopfer (TuS Dachelhofen) und hatte bereits im Turnierverlauf einige sehr starke Gegner eliminiert, weshalb dem Kneippstädter zu Beginn klar war, dass er in der Außenseiterrolle ist. Und er sollte Recht behalten. Nach einem schnellen ersten Satz lag Müller bereits mit 0:1 hinten, konnte zwar noch einmal ausgleichen, war aber in Satz drei und vier chancenlos. Damit endete das Turnier mit der bayerischen Vizemeisterschaft in der Leistungsklasse B und damit der Qualifikation zur deutschen Meisterschaft in Erfurt im Juni 2025. (ttf)