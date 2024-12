„Black Weekend“ für TTSC Warmisried in der Verbandsliga

Für die Herren des TTSC Warmisried folgte auf den sogenannten „Black Friday“ ein rabenschwarzes Wochenende. Beide Paarungen am vergangenen Wochenende wurden verloren. „Somit sind wir spätestens jetzt im Abstiegsstrudel der Verbandsliga angekommen. Derzeit gelingt uns in den entscheidenden Momenten leider zu wenig. Jedoch bringt uns Jammern nichts und wir werden weiter versuchen, unser Bestes zu geben“, ergänzt ein enttäuschter, jedoch kämpferisch eingestellter Abteilungsleiter des TTSC Warmisried, Florian Mayer.

Verbandsliga Südwest, Männer Das Duell gegen das Spitzenteam des TSV Neuried II konnten die Unterallgäuer zwar lange Zeit offen gestalten, jedoch brachte sie die derzeitige Inkonstanz im Doppel schlussendlich auf die Verliererstraße. Zu Beginn mussten die Warmisrieder nach den jeweiligen Viersatzniederlagen einem 0:2-Rückstand hinterherlaufen. Diesen Rückstand drehten Nico Holzheu, Thomas Brenner und Florian Mayer zum zwischenzeitlichen 3:2-Vorsprung um. Christian Schindler verlor danach in einem engen Duell gegen Pragash Mohanamoorty. Somit war der Gleichstand wieder hergestellt.

Thomas Brenner (rechts) konnte sein Einzel gegen Michael Hagmüller vom TSV Neuried II gewinnen. Foto: Florian Mayer

Danach stellte Nico Holzheu erneut seine brillante Form unter Beweis. In einem hochklassigen Spiel bezwang der Warmisrieder Spitzenspieler die Nummer Eins der Gäste, Michael Hagmüller, in vier spielerisch glänzenden Sätzen. Allerdings ließen ihn seine Mannschaftskameraden in der Folge im Stich. Thomas Brenner zeigte gegen Andreas Spiegel zwar eine gute Leistung, wurde aber ein ums andere Mal von der Schlaghärte des Gegners überrumpelt. Auch Florian Mayer konnte die ihm vorliegenden Chancen nicht nutzen und unterlag denkbar knapp. Im abschließenden Duell zwischen Christian Schindler und Florian Gründel ging es nun um einen Punktgewinn für die Farben der Heimmannschaft. Christian Schindler ging erneut über die volle Distanz und musste sich wiederum geschlagen geben. Somit stand die knappe 4:6-Heimniederlage gegen das Spitzenteam aus dem Landkreis Starnberg zu Buche.

In Langweid legen die Warmisrieder gut los

Tags darauf ging es für das Unterallgäuer Quartett zum Auswärtsspiel beim TTC Langweid. Hier kamen die Warmisrieder gut aus den Startlöchern. Thomas Brenner und Nico Holzheu siegten im Doppel gegen die ehemalige Bundesligaspielerin Katharina Schneider und Nachwuchsstar André Thiebau klar in drei Sätzen. Christian Schindler und Florian Mayer mussten gegen das ukrainische Duo des TTC Langweid, Yurii Sandulenko und Timur Carcevschi, an die Platte. Diese Partie ging in vier Sätzen an die Hausherren. Youngster Thiebau fegte in der Folge Thomas Brenner in drei Sätzen von der Platte. Nico Holzheu hatte gegen Sandulenko zwar große Probleme, konnte schlussendlich in fünf knappen Sätzen einen Punkt für die Gäste einfahren. Florian Mayer behielt gegen Carcevschi in drei Sätzen die Oberhand und feierte einen souveränen Sieg. Dies sollte allerdings der letzte Punkt für die Gäste sein. In der Folge musste Christian Schindler gegen Katharina Schneider eine schmerzliche Niederlage einstecken. Hierbei hatte Schindler schon mehrere Matchbälle auf seiner Seite, allerdings kam die kampfstarke Schneider zurück und holte sich den Sieg. In der Folge wirkte das gesamte Gästeteam entmutigt und alle vier Paarungen fielen zugunsten der glänzend aufgelegten Gastgeber aus Langweid. Somit erschien am Ende des Tages eine 3:7-Niederlage an der Anzeigetafel.

In den beiden verbleibenden Paarungen der Hinrunde steigt nun der Druck auf das Warmisrieder Quartett. In zwei direkten Duellen gegen unmittelbare Tabellennachbarn aus Augsburg und Dillingen gilt es nun zu punkten. (ttsc)

TTF Bad Wörishofen II: Punkteteilung mit dem TSV Pfronten

Bezirksliga Gr. 2 Ost, Männer Aufgrund der bisherigen Ergebnisse beider Mannschaften gingen die Tischtennisfreunde II als leichter Favorit in das Spiel gegen den TSV Pfronten. Es entwickelte sich jedoch ein hart umkämpftes Match, das mit einem gerechten Unentschieden endete. Die Punkteteilung ging bereits bei den Eingangsdoppeln los.

Beierl/Grund verloren knapp mit 2:3 gegen Hofmeister/Randel. Hingegen konnten Gerhardinger/Kees mit einem souveränen 3:0-Erfolg gegen Wild/Schorer den ersten Punktgewinn für die Bad Wörishofer verbuchen. In den Einzelspielen im vorderen Paarkreuz verlor zunächst Gerhardinger, der aufgrund von Rückenproblemen seine Angriffsbälle häufig nicht ins Ziel brachte, gegen den schwächer eingeschätzten Hofmeister mit 2:3. Hermann Kees konnte diesen Punktverlust wieder ausgleichen, indem er Wild klar mit 3:1 Sätzen bezwang.

Weil das hintere Paarkreuz der Tischtennisfreunde mit Alois Beierl und Rudi Grund ohne Punkte blieb, schien das Spiel zugunsten der Gäste zu kippen. Alois Beierl kam mit den schnellen und sicheren Returns von Schober nicht zurecht und musste eine klare 0:3-Niederlage einstecken. Das Match zwischen Grund und Randel stand lange Zeit auf Messers Schneide. Am Ende hatte Grund mit 2:3 (9:11 im fünften Satz) das Nachsehen. Beim Stand von 2:4 musste nun die Aufholjagd beginnen.

Dies gelang Gerhardinger mit seinem sicheren Abwehrspiel gegen Wild (3:1) und Kees gegen Hofmeister (3:0) im vorderen Paarkreuz. Als dann Alois Beierl sich mit seinem gewohnten Angriffsspiel mit 3:0 gegen Randel durchsetzen konnte, stand es 5:4 für die Kneippstädter. Im letzten Spiel des Tages verlor jedoch Grund gegen Schober mit 1:3, sodass am Ende ein gerechtes 5:5 an der Anzeigetafel stand. (ttf)