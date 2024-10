Der TTSC Warmisried schlägt den FC Bayern

Gelungener Heimspielauftakt für den TTSC Warmisried. Im Duell gegen den FC Bayern München III besiegte das Unterallgäuer Quartett im erwartet engen Duell die Münchner Talentschmiede mit 7:3 und holte die ersten beiden Heimpunkte der Saison. Auch die Männer der TTF Bad Wörishofen feierten in der Bezirksoberliga einen Heimsieg.

Verbandsliga, Männer Bereits beide Eingangsdoppel waren hart umkämpft und zeigten die Ausgeglichenheit der beiden Mannschaften. Hier musste das Warmisrieder Spitzendoppel Nico Holzheu und Thomas Brenner eine unerwartete Fünf-Satz-Niederlage gegen Andis Qeku und Michael Schweiger hinnehmen. Christian Schindler und Florian Mayer konnten den Rückstand jedoch ausgleichen, da sie ihre Paarung gegen Felix Schnabl und Julian Inkis über die volle Distanz für sich entschieden. Im vorderen und hinteren Paarkreuz kam es anschließend jeweils zu einer Punkteteilung. Während Nico Holzheu gegen Michael Schweiger brillierte, musste Thomas Brenner die Überlegenheit von Andis Qeku anerkennen. Das Münchner Nachwuchs-Ass besiegte den Routinier mit sehr variablem Spiel in drei jeweils knappen Sätzen. Florian Mayer wies Julian Inkis in die Schranken und siegte klar in drei Sätzen. Dabei ließ er den talentierten Jugendspieler mit seinem variablen Block- und Angriffsspiel ein ums andere Mal verzweifeln. Christian Schindler und Felix Schnabl lieferten sich gleichzeitig einen offenen Schlagabtausch mit dem besseren Ende im entscheidenden Satz für den Oberbayern. Somit stand zur Halbzeit ein Zwischenstand von 3:3 auf der Anzeigetafel.

Im zweiten Umlauf zeigten sich die Warmisrieder jedoch von ihrer Schokoladenseite. Alle vier Paarungen wurden zum Jubel der Zuschauer für die Hausherren verbucht. Nico Holzheu und Florian Mayer zeigten hierbei bei ihren unangefochtenen Siegen, dass sie an diesem Tage blendend aufgelegt sind. Thomas Brenner und Christian Schindler mussten über die volle Distanz gehen, konnten am Ende jedoch den 7:3 Heimsieg fixieren. „Wir haben heute einen wirklich guten Tag erwischt und die junge und spielerisch perfekt ausgebildete Truppe des FC Bayern München III sehr überlegt bespielt. Die gesamte Mannschaft hat zum letztlich verdienten Sieg beigetragen und sich Selbstvertrauen für die nächste Partie gegen Gräfelfing geholt“, bestätigt Florian Mayer, der in seinen beiden Einzeln und im Doppel als Sieger von der Platte ging. (ttsc)

Bezirksoberliga, Männer Zum Saisonauftakt in der Bezirksoberliga hatten die TTF Bad Wörishofen I den SSV Wildpoldsried zu Gast. Dabei musste die Heimmannschaft auf Xaver Eschenlohr und Lukas Wolf verzichten, die aber durch Karl Deeg sowie Simon Wolf bestens vertreten wurden. Die Kneippstädter erwischten einen tollen Start und konnten beide Doppel jeweils im Entscheidungssatz knapp gewinnen. Spitzenspieler Horst Müller zeigte eine starke Leistung und konnte sein Einzel sicher mit 3:1 für sich entscheiden, während sein Sohn Daniel Müller gegen die starke Nummer Eins der Gäste chancenlos blieb.

Sowohl Karl Deeg als auch Simon Wolf konnten ihre Einzelspiele jeweils klar mit 3:0 gewinnen. In einem tollen Spitzenduell zeigte Horst Müller erneut eine gute Leistung, verlor aber dennoch. Mit seinem aggressiven Angriffsspiel und sehenswerten Ballwechseln gewann Daniel Müller deutlich mit 3:0 und sicherte der Heimmannschaft vorzeitig den Sieg. Nach der 1:3-Niederlage von Karl Deeg gewann Simon Wolf knapp mit 3:2, was das Endergebnis von 7:3 bedeutete.

Bezirksliga, Männer Mit einem leistungsgerechten 5:5-Unentschieden endete die Partie zwischen den TTF Bad Wörishofen II und dem TTSC Warmisried II. Die Kneippstädter erwischten den besseren Start und konnten nach Siegen von Karl Deeg/Alois Beierl und Rudi Grund/Michael Alf in den Doppeln sowie Karl Deeg schnell mit 3:0 in Führung gehen. Alois Beierl konnte gegen Marion Fackler eine 2:0-Satzführung nicht nutzen und unterlag noch mit 2:3. Nach knappen Niederlagen von Rudi Grund, Michael Alf und Karl Deeg gingen die Gäste mit 4:3 in Führung. Alois Beierl konnte nach Abwehr von sechs Matchbällen noch gewinnen und stellte den Ausgleich wieder her. Rudi Grund verlor sein zweites Einzel im Entscheidungssatz, während Michael Alf mit einem 3:0-Sieg gegen Michael Gil das Unentschieden sicherte. (ttf)