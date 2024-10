Klare Niederlage mit einem Lichtblick für den TTSC Warmisried

Die Tischtennis-Herren des TTSC Warmisried hatten am vergangenen Spieltag den TSV Gräfelfing II zu Gast. Die Oberbayern waren bis dato ungeschlagen an der Tabellenspitze - und sollten ihre weiße Weste in Warmisried verteidigen. In der Bezirksoberliga bleiben die TTF Bad Wörishofen weiter in der Erfolgsspur.

Verbandsliga, Männer Gegen das Spitzenteam vom TSV Gräfelfing III konnte nur ein Warmisrieder für Zählbares sorgen. Am Ende setzten sich die Münchner Vorstädter mit 7:3 in Warmisried durch und festigten damit ihren Platz an der Tabellenspitze. In den Eingangsdoppeln konnten Thomas Brenner und Nico Holzheu das Gräfelfinger Spitzendoppel in einer engen Paarung in vier Sätzen besiegen. Christian Schindler und Florian Mayer hingegen mussten sich glatt in drei Sätzen gegen Florian Meindl und Maxim Haag geschlagen geben.

Nico Holzheu trat danach gegen Christopher Egger an den Tisch. Hier zeigte Holzheu seine momentane Topform und siegte in vier Sätzen. Danach legten die Gäste jedoch los und konnten die folgenden drei Paarungen allesamt für sich entscheiden. Thomas Brenner, Florian Mayer und Christian Schindler konnten ihre Paarungen lange Zeit offen gestalten, am Ende reichte es aber nur jeweils zu einem Satzgewinn. Abermals Nico Holzheu sorgte im Duell der Spitzenspieler mit seinem glatten 3:0-Sieg gegen Daniel Wiedemann für einen Lichtblick im Spiel der Unterallgäuer. Er konnte mit seinem druckvollen Angriffswirbel den Spielstand nochmals auf 3:4 verkürzen. Dies sollte dann aber auch der letzte Punkt für das Heimteam gewesen sein.

Thomas Brenner lief gegen Christopher Egger schnell einem 0:2-Satzrückstand hinterher, kämpfte sich in den Entscheidungssatz und verlor diesen dann. Auch Florian Mayer wehrte sich nach Kräften gegen Maxim Haag. In einem ausgeglichenen Spiel fehlte am Ende immer ein wenig an Kontinuität und somit stand eine 1:3-Niederlage zu Buche. Auch Christian Schindler konnte gegen den souverän aufspielenden Florian Meindl nichts mehr für die Warmisrieder Farben verbuchen. Am Ende stand somit eine leistungsgerechte 3:7-Heimniederlage gegen ein spielstarkes Quartett aus Gräfelfing fest. (ttsc)

Die TTF Bad Wörishofen macht es spannend

Bezirksoberliga, Männer Zum zweiten Punktspiel bei der SG Dösingen traten die Tischtennisfreunde Bad Wörishofen in Bestbesetzung an. Schon früh zeigte sich, dass es ein enges Duell werden würde. Nach den Doppeln stand es 1:1.

In den Einzeln verlor Horst Müller trotz 2:0-Führung knapp im fünften Satz gegen Dösingens Spitzenspieler Stephan Weiß, während Xaver Eschenlohr gegen David Höckele einen 0:2-Rückstand aufholte und mit 3:2 gewann. Lukas Wolf siegte im nächsten Einzel klar mit 3:0 und brachte Bad Wörishofen in Führung. Daniel Müller musste über die volle Distanz, gewann aber ebenfalls knapp mit 3:2. Damit gingen die Kneippstädter zum ersten Mal mit zwei Punkten in Führung und gaben diese auch nicht mehr her.

Im zweiten Durchgang teilte man sich in den beiden Paarkreuzen ebenfalls die Punkte: An der Spitze gewann diesmal Horst Müller, dafür verlor Xaver Eschenlohr. Im hinteren Paarkreuz sorgte Daniel Müller mit seinem zweiten Einzelsieg für die Entscheidung. Dass Lukas Wolf anschließend trotz starker Aufholjagd mit 2:3 verlor, spielte keine Rolle mehr. (ttf)