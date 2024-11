TTSC Warmisried: Frauen-Team bleibt in der Tabelle oben dran

Die Tischtennis-Frauen des TTSC Warmisried kommen in der Verbandsliga immer besser in Fahrt: Gegen den VSC Donauwörth gab es nun einen deutlichen Heimsieg, der vorerst Rang zwei für die Aufsteigerinnen bedeutet. Die TTSC-Männer dagegen müssen eine weitere Niederlage einstecken.

TTSC Warmisried: Sieg für Damen, Pleite für Herren

Verbandsliga, Frauen Das Duell gegen den VSC Donauwörth startete für die Damen des TTSC Warmisried famos. Beide Doppel gingen zu ihren Gunsten. Hier punkteten Barbara Lutz/Carmen Mayer sowie Lilly und Anna Schindele. Danach legten alle vier TTSC-Damen nach und gewannen ihre Paarungen. Hier waren einige umkämpfte Paarungen vorhanden, allerdings immer mit dem besseren Ende für das Heimteam.

Danach bäumten sich die Gäste aus dem Ries noch einmal auf und holten durch Siege von Dagmar Petersen gegen Anna Schindele, Petra Olthues gegen Barbara Lutz und Andrea Gritzner gegen Lilly Schindele drei Spiele zum 7:3-Endstand für den TTSC Warmisried. Einen Sahnetag erwischte hier Carmen Mayer, die im Doppel und beiden Einzeln als Siegerin vom Tisch ging. Somit festigten die Damen vor dem letzten Vorrundenspiel in Augsburg ihren zweiten Tabellenplatz.

Icon Vergrößern Das Warmisrieder Doppel Anna (links) und Lilly Schindele gewann sein Auftaktspiel gegen den VSC Donauwörth. Foto: Florian Mayer Icon Schließen Schließen Das Warmisrieder Doppel Anna (links) und Lilly Schindele gewann sein Auftaktspiel gegen den VSC Donauwörth. Foto: Florian Mayer

Verbandsliga, Männer Ein erwartet schweres Auswärtsspiel stand indes den Herren des TTSC Warmisried beim TSV Dachau II ins Haus. Der Meisterschaftsaspirant legte bereits zu Beginn furios los und gewann beide Doppel. Hierbei hatten Thomas Brenner und Nico Holzheu gegen Mülders/Yahmed wenig Chancen und unterlagen glatt in drei Sätzen. Christian Schindler und Florian Mayer kämpften sich in den Entscheidungssatz, mussten dann jedoch Boris Pranjkovic und Quan Minh Chu zum Sieg gratulieren.

In der Folge konnte nur Nico Holzheu seine derzeitige Paradeform unter Beweis stellen. Er siegte in seinen beiden Paarungen gegen Boris Pranjkovic und Quan Minh Chu jeweils in vier Sätzen und bleibt somit in dieser Saison weiterhin ungeschlagen. Auch Florian Mayer siegte gegen Alexander Yahmed routiniert in vier Sätzen. Dabei konnte er den Cheftrainer des Damen Bundesligateams des TSV Dachau mit seinem aggressiven Blockspiel ein ums andere Mal in Bedrängnis bringen und einen Punkt für seine Farben beisteuern. Thomas Brenner und Christian Schindler zeigten gute Leistungen, zu einem Sieg reichte es gegen die stark besetzen Oberbayern jedoch nicht.

„Am Ende ist die 3:7 Niederlage als leistungsgerecht einzustufen. Wir haben alles gegeben und gegen einen starken Gegner verloren. Zum wiederholten Male stehen wir jedoch ohne Punkte da“, ergänzt Mannschaftskapitän Thomas Brenner. Viel Zeit zum Grübeln bleibt dem Warmisrieder Quartett jedoch nicht. Bereits kommenden Samstag gibt der Tabellendritte des TSV Neuried II seine Visitenkarte in Warmisried ab. (ttsc)

TTF Bad Wörishofen: Zweite Mannschaft verliert ersatzgeschwächt

Bezirksligagruppe 2 Ost, Männer Zum Heimspiel gegen die zweite Mannschaft des TSV Seeg-Hopferau-Eisenberg hatte Bad Wörishofens Mannschaftskapitän Alois Beierl aufgrund mehrerer Erkrankungen nur noch Dieter Gerhardinger als zweiten Stammspieler zur Verfügung. Als Ersatzleute mussten zwei Spieler der vierten Mannschaft einspringen, die sich jedoch gut behaupten konnten. Das Spiel begann dann mit zwei durchaus vermeidbaren Fünf-Satz-Niederlagen in den Eingangsdoppeln. Mit 2:3 unterlagen Steil/Wagner gegen Plucik/Keller und Gerhardinger/Beierl gegen Deiss/Mauch.

Nach dem 0:2-Rückstart startete zunächst Gerhardinger mit der Aufholjagd. Dieser ließ Plucik mit seinen harten Vorhandschüssen und sonst sicheren Spielweise nicht zur Entfaltung kommen und holte mit einem 3:1-Sieg den ersten Punkt für die Kneippstädter. Im zweiten Einzel im vorderen Paarkreuz lieferten sich Alois Beierl und Deiss einen harten Kampf, welchen der Seeger aufgrund größerer Nervenstärke im fünften Satz für sich entschied.

Als dann Steil gegen Keller einen nicht erwarteten klaren 3:0-Erfolg erzielte, schöpften die Kneippstädter wieder etwas Hoffnung, zumal das Parallelspiel von Leon Wagner gegen Mauch bis zum Schluss auf des Messers Schneide stand und erst im fünften Satz mit 9:11 verloren ging. Der 3:2-Erfolg von Gerhardinger im Spitzenspiel gegen Deiss konnte dem Spiel nicht mehr die entscheidende Wende geben, denn es gab nun drei Niederlagen in Folge. Zunächst verlor Beierl etwas überraschend gegen Plucik mit 1:3, was zugleich bereits den Siegpunkt für die Seeger Mannschaft bedeutete. Im hinteren Paarkreuz addierten sich die Niederlagen von Steil (0:3) gegen Mauch und Wagner (1:3) gegen Keller zum Endstand von 3:7. (ttf)