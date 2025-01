TTSC Warmisried mit Punkteteilung im schwäbischen Duell

Es war das erwartet enge Match zwischen dem TTSC Warmisried und dem TTC Langweid in der Tischtennis-Verbandsliga. Am Ende teilten sich die beiden schwäbischen Vertreter die Punkte. Bei der zweiten Mannschaft der TTF Bad Wörishofen kehrt dagegen Ernüchterung ein.

Verbandsliga, Männer Die Gäste aus Langweid legten mit zwei Siegen in den Doppeln den perfekten Start hin. Florian Mayer und Christian Schindler waren gegen das ukrainische Duo Carcevschi/Sandulenko klar in drei Sätzen unterlegen. Enger konnten Thomas Brenner und Nico Holzheu die Partie gegen Thiebau/Schneider gestalten, unterlagen aber dann in fünf Sätzen.

In den Einzeln legten die Nordschwaben nach. Nico Holzheu verlor gegen Yurii Sandulenko hauchdünn in der Verlängerung des fünften Satzes. Dann aber verkürzten Thomas Brenner und Florian Mayer und hielten den TTSC Warmisried im Rennen. Brenner erwischte einen Sahnetag und besiegte die nordschwäbische Nachwuchshoffnung André Thiebau in fünf Sätzen. Florian Mayer benötigte einen Satz Anlauf, um danach Timur Carcevschi mit 3:1 zu besiegen. Lediglich Christian Schindler kommt derzeit nicht in die Spur, er musste seine Paarung gegen die ehemalige Bundesligaspielerin Katharina Schneider in drei Sätzen abgeben. Somit stand nach der ersten Runde ein 2:4 an der Anzeigetafel, die besseren Karten schienen für die Gäste zu liegen.

Doch Nico Holzheu sorgte mit seinem 3:0-Sieg gegen Thiebau für einen wahren Warmisrieder Weckruf. Thomas Brenner erkämpfte sich Punkt für Punkt und konnte seine Partie gegen Sandulenko knapp in fünf Sätzen gewinnen. Auch Florian Mayer gewann gegen Katarina Schneider klar in drei Sätzen zum zwischenzeitlichen 5:4 für das Heimteam. Christian Schindler war die momentane Verunsicherung im Spiel anzumerken. Das Spiel gegen Timur Carcevschi konnte er nur phasenweise offen gestalten und unterlag am Ende in drei Sätzen. „Wir sind mit dem Punktgewinn heute zufrieden, da wir schlecht aus den Startlöchern gekommen sind. Unter dem Strich ist dies eine gerechte Punkteteilung“, sagte der Spieler des Tages auf Warmisrieder Seite, Thomas Brenner.

Bereits am nächsten Sonntag geht es für den TTSC in heimischer Halle weiter. Dann steht das Duell gegen den Ligaprimus TSV Dachau II auf dem Programm. (ttsc)

Bezirksliga, Männer Große Enttäuschung über das Ergebnis und auch Ernüchterung über die eigene Spielstärke waren den Kneippstädtern nach dieser „Klatsche an der Platte“ deutlich anzumerken. Die neu formierte Gastmannschaft um ihren Kapitän Helmut Heim trat mit drei hochmotivierten und um jeden Ball kämpfenden jungen Spielern an. Diesen hatten die Routiniers der TTF Bad Wörishofen II nichts entgegenzusetzen.

In den Eingangsdoppel konnten die Tischtennisfreunde zunächst noch mithalten. Kees/Gerhardinger gewannen ihr Doppel gegen Heim/Wiedemann sicher mit 3:0. Doch schon Deeg/Beierl waren gegen Demmler/Dempf chancenlos und unterlagen klar mit 0:3. Im vorderen Paarkreuz musste Kees in einem hochklassigen und ausgeglichenen Spiel seinem Gegner Dempf knapp mit 2:3 den Sieg überlassen. Ein erkennbarer Trainingsrückstand sowie eine längere Abwesenheit vom Punktspielbetrieb machten sich bei Karl Deeg bei der klaren 0:3-Niederlage gegen Demmler deutlich bemerkbar. Auch Gerhardinger erreichte sein gewohntes Leistungsniveau nicht annähernd und verlor gegen den Nachwuchsspieler Wiedemann mit 1:3.

Nach drei Niederlagen in Folge gelang Alois Beierl, der wie immer eine konstant gute Leistung zeigte, ein souveräner 3:0-Erfolg gegen Heim. Dieser Sieg war der einzige Punkt in den Einzelspielen, denn die nächsten Partien gingen alle verloren. Im Spitzenspiel unterlag zunächst Kees gegen den Waaler Youngster Demmler mit 0:3. Dieser ließ mit seinen sicheren und harten Angriffsbällen der Wörishofener Nr. 1 kaum spielerische Entfaltungsmöglichkeiten. Durchaus Siegchancen hatte Deeg gegen Dempf bei seiner etwas unglücklichen 2:3-Niederlage. Da es nun bereits 6:2 für die Gäste stand, waren die letzten Spiele nur noch Formsache. Gerhardinger verlor gegen Heim mit 0:3 und Beierl musste ebenfalls eine unerwartete Niederlage gegen Wiedemann mit 2:3 (13:15 im 5. Satz) einstecken. Mit dem momentanen Leistungsniveau, den vorhandenen Personalproblemen sowie den noch ausstehenden schweren Punktspielen ist noch ein harter Kampf gegen den drohenden Abstieg aus der Bezirksliga zu erwarten. (ttf)