Zwei Niederlagen für Topteams des TTSC Warmisired

Zwei Niederlagen, das hört sich im Prinzip nicht gut an. Zieht man heran, dass die Tischtennisfrauen des TTSC Warmisried beim Tabellenführer angetreten sind und die Herrenmannschaft krankheitsbedingt gegen den TSV Aichach nicht in Bestbesetzung antreten konnte, relativieren sich die Ergebnisse wieder schnell.

Der Tischtennis-Nachwuchs war derweil im Biessenhofen im Ostallgäu bei der schwäbischen Einzelmeisterschaft im Einsatz. Die Bilanz der drei Teilnehmer des TTSC Warmisried war beeindruckend.

Die Frauen des TTSC Warmisried haben einen Punktgewinn vor Augen

Verbandsoberliga, Damen Die Spielerinnen des TTSC Warmisried waren beim Ligaprimus in Fürstenfeldbruck zu Gast. Bei ihrem Auftritt vor den Toren Münchens zogen sich die Damen um Carmen Mayer wacker aus der Affäre und schrammten knapp an einem Punktgewinn vorbei. Bereits in den Doppeln zeigten sich die Unterallgäuerinnen gut aufgelegt. Lilly und Anna Schindele siegten souverän in drei Sätzen, während Carmen Mayer und Annalena Richter eine hauchdünne Fünfsatzniederlage einstecken mussten. Anna und Lilly Schindele gewannen in der Folge gegen die Spitzenspielerin des Heimteams. Weiterhin steuerte Carmen Mayer einen Punkt zur zwischenzeitlichen 4:3-Führung bei. Es war jedoch der letzte Punkt für den TTSC Warmisried und so konnten die Favoritinnen den 6:4-Heimsieg für sich verbuchen.

Warmisrieder Herren treffen auf Ex-Spieler

Verbandsliga, Männer Nicht viel besser erging es dem Herrenteam. In ihrem Heimspiel gegen den TSV Aichach mussten die Warmisrieder krankheitsbedingt auf Florian Mayer verzichten. Für ihn rückte Christopher Holzmann ins Team. Auch hier war es zu Beginn ein ausgeglichenes Duell. Thomas Brenner und Nico Holzheu gewannen ihr Doppel sicher, während Schindler und Holzmann ihre Paarung abgeben mussten.

In der Folge trat der gebürtige Warmisrieder im Dress der Gäste, Markus Vogler, gegen den Warmisrieder Spitzenspieler an den Tisch. Das Duell verlief in den ersten beiden Sätzen relativ klar für Holzheu. Am Ende des zweiten Satzes musste Vogler aufgrund eines verletzten Knöchels aufgeben. Die nächsten vier Paarungen schnappten sich die Gäste zur zwischenzeitlichen 5:2-Führung. Alle vier Warmisrieder Spieler gaben ihre Paarungen relativ unspektakulär ab. Einzig Thomas Brenner konnte im Duell gegen seinen ehemaligen Mitspieler die Oberhand behalten und bezwang einen angeschlagenen Markus Vogler in drei Sätzen.

Die Hoffnung auf einen Punktgewinn keimte jedoch nur kurz auf, da Christian Schindler und Christopher Holzmann ihre Paarungen jeweils in drei Sätzen den spielstarken Gästen überlassen mussten. „Die Gäste waren heute sehr ausgeglichen und wir konnten nur bedingt mithalten und eher eine durchschnittliche Leistung abliefern“, resümiert der Warmisrieder Kapitän Thomas Brenner.

Warmisriederin holt schwäbischen Einzeltitel

Bezirkseinzelmeisterschaft, Jugend 89 Nachwuchsspieler aus dem ganzen Tischtennisbezirk gingen in Biessenhofen an den Start. Gespielt wurde im Einzel der Konkurrenzen der Jugend 19, 15 und 13. Für die heimischen Vereine waren drei Starter des TTSC Warmisried mit von der Partie. Carolina Mayer sicherte sich hierbei den Titel bei den Mädchen 15, Sarah Fichtl erreichte einen hervorragenden zweiten Platz bei den Mädchen 13 und Ludwig Fichtl sorgte mit dem achten Platz bei den Jungen 19 für eine positive Bilanz.

Carolina Mayer (Mitte) wird Bezirksmeisterin Mädchen 15. Auf den Plätzen zwei und drei landeten Luna Fron (rechts) und Najmeh Rezai (links). Foto: Brigitte Becht/BTTV

Aufgrund der hohen Teilnehmeranzahl von 89 Kindern und Jugendlichen stand fest, dass die Doppel ausfallen würden. Die Spiele begannen mit teilweise schnellen und deutlichen Einzeln in den Vorrunden, wurden aber im Laufe des Turniertags immer ausgeglichener und damit spannender. Teilweise hochkarätiges Tischtennis und spektakuläre Ballwechsel waren in der Wertachssporthalle im Ostallgäu geboten. (ttsc)

Das Siegertreppchen bei den Mädchen 13 (von links): Sarah Fichtl, Marla Hock, Marie Simon. Foto: Brigitte Becht/BTTV

Die neuen Bezirkseinzelmeister der Jungen heißen:

Jugend 19 Rafael Zillenbiller (SV Steinheim)

Jugend 15 Lennox Zillenbiller (SV Steinheim)

Jugend 13 Tim Engelhardt (TV Kempten)

Die südschwäbischen Bezirkseinzelmeisterinnen heißen:

Mädchen 19 Xenia Trauter (SV Untermeitingen)

Mädchen 15 Carolina Mayer (TTSC Warmisried)

Mädchen 13 Marla Hock (TSV Durach)