Unterallgäuer Talente bei bayerischer Jugendmeisterschaft

Bei den bayerischen Meisterschaften der Tischtennisjugend waren in diesem Jahr zwei heimische Vertreterinnen mit von der Partie. Lisa Vögele (TTF Bad Wörishofen) rückte bei den Mädchen 19 für die krankheitsbedingt abwesende Anna Schindele nach. Mit Carolina Mayer (TTSC Warmisried) war eine weitere Unterallgäuerin bei den Mädchen 13 für die bayerischen Titelkämpfe qualifiziert.

Bei den Mädchen 19 erwischte Lisa Vögele im Einzel keinen guten Tag. Gegen sehr starke Gegnerinnen war für die junge Bad Wörishoferin bereits nach der Vorrunde Endstation. Besser lief es im Doppel zusammen mit ihrer Teamkameradin bei den Damen des TTC Langweid, Romy Steffen. Erst im Viertelfinale mussten sie sich den späteren Turniersiegerinnen Sophie Ott (Viktoria Wombach) und Anna Ledwoch (FC Bayern München) geschlagen geben. Ebenfalls im Viertelfinale war für Vögele im Mixed an der Seite von Luis Kasten (TSV Dachau) Endstation. Hier mussten sie dem topgesetzten Duo Anna Walter und Jonas Rinderer den Vortritt lassen.

Icon Vergrößern Carolina Mayer (TTSC Warmisried, rechts) und Lisa Vögele (TTF Bad Wörishofen) vertraten das Unterallgäu bei den bayerischen Jugend-Meisterschaften im Tischtennis. Foto: Florian Mayer Icon Schließen Schließen Carolina Mayer (TTSC Warmisried, rechts) und Lisa Vögele (TTF Bad Wörishofen) vertraten das Unterallgäu bei den bayerischen Jugend-Meisterschaften im Tischtennis. Foto: Florian Mayer

In der ersten Runde im Mixed durfte Carolina Mayer mit Zihan Zhou (SV Helfendorf) gegen das Langweider Duo Theresa Hornig und Paul Schäffler ran. Hier setzte sich das nordschwäbische Vereinsduo in vier Sätzen durch. Im Einzel startete Carolina Mayer am ersten Tag mit zwei Siegen in den Tag, ehe sie mit Rosalie Ehrlicher (TSV Bad Rodach) eine Mitfavoritin im letzten Gruppenspiel herausforderte. Carolina Mayer gelang es, das Spiel lange offenzuhalten, unterlag aber am Ende knapp mit 1:3 Sätzen. Tags darauf begann die K.-o.-Runde. Hier musste die junge Warmisriederin im Achtelfinale gegen die Favoritin und spätere Turniersiegerin Annabell Funke (FC Bayern München) antreten. Auch hier verkaufte sie sich wacker, verlor aber am Ende in vier Sätzen.

Icon Vergrößern Gegen die Mitfavoritin Rosalie Ehrlicher (TSV Bad Rodach, vorn) hielt Carolina Mayer im Einzel gut mit. Foto: Florian Mayer Icon Schließen Schließen Gegen die Mitfavoritin Rosalie Ehrlicher (TSV Bad Rodach, vorn) hielt Carolina Mayer im Einzel gut mit. Foto: Florian Mayer

Besser lief es jedoch im Doppel der Mädchen 13. Carolina Mayer bildete zusammen mit Theresa Hornig (TTC Langweid) ein schwäbisches Duo. Nach einem Auftaktsieg gegen ebenbürtige Gegnerinnen überraschten sie im Viertel- und Halbfinale und standen verdient gegen Annabell Funke und Marie Lendroit (FC Bayern München) im Finale. Trotz starker Leistung mussten sie sich am Ende dem oberbayerischen Duo geschlagen geben. Für Carolina Mayer waren die bayerischen Titelkämpfe mit der Silbermedaille im Doppel und auch den im Einzelwettbewerb gezeigten Leistungen der bisherige Höhepunkt ihrer noch jungen Entwicklung. (ttsc)