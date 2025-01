Warmisrieder Frauen starten doppelt erfolgreich ins neue Jahr

Verbandsliga, Männer Das Warmisrieder Quartett musste zum schweren Auswärtsspiel zum Tabellendritten des TSV Neuried. Das Heimteam schielt noch auf den Relegationsplatz und will hier noch ein Wort mitsprechen. Bereits beide Doppel waren äußerst umkämpft. Christian Schindler und Florian Mayer brachten hier Hagmüller und Mohanamoorthy an den Rand einer Niederlage. Allerdings konnten sie ihre zwei Matchbälle im vierten Satz nicht verwerten und verloren im Schlussdurchgang. Ähnlich erging es Nico Holzheu und Thomas Brenner, die ihr Spiel gegen Dietl/Hartmann im Entscheidungsdurchgang verloren.

Die Einzelpaarungen von Thomas Brenner gegen Michael Hagmüller sowie Nico Holzheu gegen Marcel Dietel zeigten dann jedoch ein umgekehrtes Bild. Beide Warmisrieder gewannen in hochklassigen Paarungen jeweils im fünften Satz. Danach musste Christian Schindler gegen Leon Hartmann eine knappe Niederlage einstecken, die jedoch von Florian Mayer mit seinem 3:1-Sieg gegen Pragash Mohanamoorthy zum 3:3-Zwischenstand egalisiert wurde.

Nico Holzheu bewies im zweiten Duell der Spitzenspieler gegen Michael Hagmüller seine Paradeform und siegte verdient in vier Sätzen. Schlechter lief es in der Folge für die drei Mannschaftskameraden. Thomas Brenner und Florian Mayer mussten jeweils hauchdünne Fünfsatzniederlagen einstecken. Im letzten Spiel des Tages hatte Christian Schindler das Pech am Schläger kleben, da er alle drei Sätze in der Verlängerung verlor. Somit mussten die Unterallgäuer die Heimreise mit der 4:6-Niederlage im Gepäck antreten.

Verbandsliga, Frauen Die Damen des TTSC Warmisried festigten hingegen ihren zweiten Tabellenplatz mit zwei Siegen in Nordschwaben. Im ersten Duell gegen den TV Dillingen überzeugte das TTSC-Quartett mit einem 8:2-Sieg. Lediglich Anna und Lilly Schindele mussten sich der jungen Nachwuchshoffnung Maximiliane Wallner geschlagen geben. Im zweiten Duell beim VSC Donauwörth packten die Damen nochmals einen drauf und gewannen mit 9:1. Hier hatte Anna Schindele gegen Altmeisterin Dagmar Petersen ihre Probleme und musste die Paarung im Entscheidungssatz der Spitzenspielerin überlassen. Dank dieser Erfolge setzen sich die TTSC-Frauen im vorderen Bereich der Tabelle fest. (ttsc)

Bezirksoberliga, Männer Beim Auswärtsspiel gegen den TV Boos III trat die Mannschaft der TTF Bad Wörishofen in kompletter Besetzung an. Schon die Doppelpartien boten hochklassige Ballwechsel. Das Duo Eschenlohr/Wolf musste sich nach hartem Kampf mit 1:3 geschlagen geben. Müller/Müller erlebten ebenfalls einen herausfordernden Start und unterlagen knapp mit 0:3.

In den Einzeln zeigten die Bad Wörishofener jedoch ihren Kampfgeist. Daniel Müller und Xaver Eschenlohr unterlagen den Spitzenspielern der Gastgeber zwar, während Horst Müller ein spannendes Duell mit 3:1 für sich entscheiden konnte. Lukas Wolf startete erfolgreich in seine Partie, unterlag jedoch knapp mit 1:3, wobei aber jeder Satz hart umkämpft war.

Xaver Eschenlohr bot im zweiten Einzel ein packendes Match gegen Spitzenspieler Hannes Utz. Nach einer 2:1-Satzführung und einer gleichzeitigen 2:0-Führung im Match von Daniel Müller sah es kurzzeitig noch einmal spannend aus und die Hoffnung auf ein Unentschieden keimte auf. Doch das Spiel der Spitzenspieler sicherte sich der Gastgeber, sodass den Kneipstädtern nur eine Verkürzung auf 3:6 durch Horst und Daniel Müller gelang. Lukas Wolf verlor sein letztes Einzel knapp mit 2:3, sodass die 3:7-Niederlage feststand. Mit großem Einsatz und spannenden Matches zeigten die TTF Bad Wörishofen, dass sie auch gegen starke Gegner bestehen können und dies gibt Hoffnung, dass ein Relegations- und Abstiegsplatz vermieden werden kann.

Bezirksliga, Männer Nachdem den TTF Bad Wörishofen II im Vorrundenspiel noch ein klarer 8:2-Sieg gegen die SG Dösingen II gelang, mussten sie im Heimspiel eine bittere 4:6-Niederlage einstecken. Dies war vor allem auf die stark veränderte Aufstellung der Gäste zurückzuführen. Nach den Eingangsdoppeln stand es 1:1. Kees/Gerhardinger konnten nach einem ausgeglichenen Match Höckele/Hartl mit 3:2 Sätzen besiegen. Beierl/Simon hatten jedoch gegen Fischer/van Heckel keine Gewinnchance und unterlagen mit 1:3.

Im vorderen Paarkreuz besiegte Kees in einem äußerst dramatischen Spiel Hartl mit 3:2 (12:10 im fünften Satz). Gerhardinger konnte dem sicheren Angriffsspiel von Höckele nicht standhalten und verlor mit 0:3. Simon Markus konnte trotz guter Leistung eine 1:3-Niederlage gegen den sicheren Blockspieler Fischer nicht verhindern. Beim Stand von nun 3:3 war noch alles offen. Als dann aber Kees gegen den stark aufspielenden Höckele mit 1:3 und Gerhardinger gegen Hartl nach hartem Kampf mit 2:3 unterlagen, kippte das Spiel zugunsten der Gastmannschaft.

Die knappe 2:3-Niederlage von Beierl gegen Fischer bedeutete gleichzeitig den Siegpunkt für die Dösinger. Krankheitsbedingt trat van Heckel zum letzten Spiel gegen Simon nicht mehr an, sodass den Kneippstädtern noch ein 3:0-Sieg zugesprochen wurde, der dann zum Endergebnis von 4:6 führte. Mit dieser Niederlage verharrt nun die zweite Mannschaft der TTF Bad Wörishofen weiterhin am Rande der Abstiegszone. (ttf)