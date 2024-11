Warmisrieder Nachwuchs löst Ticket für bayerische Meisterschaft

Beim Turnier der Tischtennis-Jugend des Verbandsbereichs Südwest wurden in Esting die letzten freien Tickets für die am 7. und 8. Dezember stattfindenden bayerischen Meisterschaften vergeben. Mit von der Partie waren wieder einige Spielerinnen und Spieler aus der Region.

Jungen 15 Für Ludwig Fichtl vom TTSC Warmisried war es eine Premiere: Erstmals schnupperte er Luft beim Verbandsbereichsturnier. Er hatte durchwegs starke Gegner und konnte diese auch herausfordern. Sein kurzfristiges Einspringen für einen erkrankten Spieler brachte ihm einige Spiele gegen starke Gegner, viele neue Eindrücke und am Ende einen respektablen 15. Platz.

Mädchen 19 Mit Lisa Vögele (TTF Bad Wörishofen/TTC Langweid) sowie Lilly und Anna Schindele (TV Kempten/TTSC Warmisried) stellten die Unterallgäuer gleich drei Vertreterinnen. Für Lisa Vögele und Lilly Schindele war hier im Viertelfinale Endstation. Vögele musste Lena Pemler (TSV Bergkirchen) und Lilly Schindele Romy Steffen (TTC Langweid) den Vortritt lassen. In den Platzierungsspielen sicherte sich im knappen direkten Duell Lilly Schindele den siebten Platz vor Lisa Vögele. Besser lief es für Anna Schindele. Sie kämpfte sich bis ins Finale vor. Hierbei schaltete sie im Viertelfinale die topgesetzte Anda Qeku (FC Bayern München) aus und behielt im Halbfinale gegen Lena Pemler mit 3:1 die Oberhand. Erst im Finale musste sie sich Johanna Fischer vom gastgebenden SV Esting beugen. Mit dem zweiten Platz qualifizierte sie sich somit für die bayerischen Titelkämpfe.

Mädchen 13 Bei den Mädchen 13 gingen mit Sarah Fichtl und Carolina Mayer zwei Starterinnen des TTSC Warmisried ins Rennen. Sarah Fichtl erreichte hier einen guten 13. Platz und unterlag im Achtelfinale knapp gegen Yllka Hajdari (SV Helfendorf). Die zweite Vertreterin, Carolina Mayer, spielte eine makellose Vorrunde und schaffte es bis ins Halbfinale. Dort lieferte sie sich mit der späteren Siegerin Xiaohan Zhou (SV Helfendorf) einen regelrechten Krimi, der am Ende des Entscheidungssatzes mit 13:11 an die erst achtjährige bayerische Nachwuchshoffnung ging. Im Spiel um Platz drei musste sich Mayer abschließend dann der dritten Vertreterin des SV Helfendorf, Emily Erdmann, geschlagen geben. Das Ticket für die bayerischen Titelkämpfe hatte Carolina Mayer jedoch mit dem Halbfinaleinzug in der Tasche.

Mit Anna Schindele und Carolina Mayer treten somit Anfang Dezember zwei Spielerinnen des TTSC Warmisried bei den bayerischen Titelkämpfen im schwäbischen Dillingen an.