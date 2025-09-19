Der TTSC Warmisried startet hochklassig in die Saison

Der TTSC Warmisried konnte die Anzahl der Mannschaften, mit denen er in der kommenden Tischtennissaison antritt, nochmals ausbauen. So gehen insgesamt 13 Teams von der Bezirksklasse D bis hin zur Verbandsoberliga Süd an den Start.

Mit Christopher Holzmann vom TV Waal gibt es bei der zweiten Herrenmannschaft (Bezirksliga Gruppe 2 Ost) zudem einen Neuzugang zu vermelden.

Der TTSC Warmisried schickt eine Schülermannschaft ins Rennen

Insgesamt fünf Jugend-, drei Damen- und fünf Herrenmannschaften treten ab Ende September zusammen mit den anderen Unterallgäuer Teams wieder zum sportlichen Wettkampf an die Platten. Zudem ist auch noch ein Team in der auf den Spielbetrieb vorbereitenden Schülerliga angemeldet.

Nach einem glücklichen Klassenerhalt starten die TTSC-Herren erneut in der Verbandsliga. Die Aufstellung bleibt dabei die gleiche: Neben Spitzenspieler Nico Holzheu wird Thomas Brenner im vorderen Paarkreuz aufschlagen. Komplettiert wird das eingespielte Quartett von Florian Mayer und Christian Schindler. Zusammen mit dem TTC Langweid und den beiden Aufsteigern TSV Aichach und TSV Königsbrunn wollen sie die schwäbische Fahne in der Verbandsliga Südwest hochhalten. Als Titelfavoriten gelten die beiden Münchner Talentschmieden des SpVgg Thalkirchen III und des TSV Neuried II. „Die Liga ist mit den starken Aufsteigern nochmal ein Stück enger zusammengerückt und stärker geworden, die Aufgabe auf einem Nichtabstiegsplatz ins Ziel zu kommen wird daher nicht kleiner“, so Kapitän Thomas Brenner.

Die Warmisrieder Damen spielen in der höchsten BTTV-Klasse

Nach vielen Jahren Abstinenz und einem fulminanten Aufstieg im Relegationsturnier sind die Damen des TTSC Warmisried wieder zurück in der Verbandsoberliga, zugleich die höchste Spielklasse des BTTV. Das Quartett um die routinierte Barbara Lutz will nach dem Aufstieg in der Verbandsoberliga Fuß fassen. Zusammen mit Anna und Lilly Schindele, Carmen Mayer und Annalena Richter bilden sie das Stammteam und wollen den Klassenerhalt erreichen.

Die Spieler der zweiten Herrenmannschaft um Neuzugang Christopher Holzmann gehen in der Bezirksliga Gruppe 2 Ost an die Tische. Neben Christopher Holzmann bilden Marion Fackler, Maik Kümmerling und Andreas Hölzle den Kern der Mannschaft. Hier ist zuallererst der Klassenerhalt das angestrebte Ziel. Mit in der sehr ausgewogenen Liga sind mit dem TSV Mindelheim, dem TSV Ettringen und den TTF Bad Wörishofen II drei weitere Unterallgäuer Teams vertreten.

Für einige Teams zählt nur der Klassenerhalt

Die dritte Mannschaft um Kapitän Thomas Sontheimer möchte wie im vergangenen Jahr in der Bezirksklasse A ebenfalls die Klasse halten, was im sehr ausgeglichenen Unterallgäuer Oberhaus mit Sicherheit wieder eine große Herausforderung wird.

In der Bezirksklasse B sind das vierte und fünfte Herrenteam um Tobias Linder und Thomas Fichtl vertreten. Hier möchte die vierte Mannschaft im vorderen Drittel landen, während die fünfte Mannschaft den Klassenerhalt und zwei spannende vereinsinterne Duelle als oberstes Ziel hat.

In der zweiten und dritten Damenmannschaft sollen viele Spielerinnen in der Bezirksklasse A Nord Spielpraxis sammeln. Deshalb ist auch das angenehme Miteinander als vorrangiges Ziel der beiden jungen Mannschaften um die Teamleaderinnen Daniela Hörmann und Anett Sontheimer angestrebt.

„Die Damen sind seit vielen Jahren dem Sport treu und halten somit die Fahne im Damenmannschaftssport entgegen dem bundesweit dramatischen Rückgang von Damenteams hoch. Das allein ist schon eine absolut erfreuliche Nachricht und ich hoffe, dass sich dieser frische Wind auch auf andere überträgt“, sagt Abteilungsleiter Florian Mayer und ergänzt: „Wir freuen uns schon wieder auf die kommende Saison. Gerade die Betrachtung des Jugendbereichs macht momentan viel Freude. Trainer wie Spieler sind gleichermaßen fleißig im Training. Jedoch steckt auch eine Menge an Arbeit dahinter und hier sind tagtägliche Bemühungen rund um die Jugendtrainer herauszustellen.“ (ttsc)