Nach der Ära Boll: Die Tischtennisspieler gehen in die neue Saison

In Kürze startet auch der Tischtennis-Ligenalltag wieder unter den Unterallgäuer Hallendächern. Die Ära Timo Boll ist nun auch auf nationaler Ebene beendet, und Borussia Düsseldorf muss sich nach dem Abgang seines Superstars neu orientieren. Auch der technische Fortschritt hält rund um die Tische immer mehr Einzug.

Weiterhin ist der digitale Spielbericht ein Medium, welches in allen Spielklassen vermehrt zum Einsatz kommt. Für den analogen Spielberichtsbogen schlägt sozusagen die letzte Stunde. Kommende Saison ist dieser noch zugelassen, danach muss die Umstellung auf den digitalen Spielbericht in allen Spielklassen erfolgen.

Im Unterallgäu wird von Wamrisried bis Hasberg gespielt

Im Unterallgäu geht es für die Vereine von Hasberg bis Warmisried und Wiedergeltingen bis Markt Rettenbach in den letzten beiden Septemberwochen mit dem Spielbetrieb los.

Von vielen Aktiven sind die Umstellungen der vergangenen Jahre hin zu Vierermannschaften mit der Reduzierung der Spieldauer und feststehender Spielanzahl gut angenommen worden. „Für das gesellige Miteinander nach dem Spiel bleibt da auch unter der Woche noch ein wenig Zeit“, sagt Florian Mayer, Verantwortlicher beim TTSC Warmisried.

Der TTSC Warmisried schickt 13 Teams ins Rennen

Der TTSC Warmisried beispielsweise konnte die Anzahl der Mannschaften für die kommende Saison ausbauen. So gehen insgesamt dreizehn Teams von der Bezirksklasse D bis hin zur Verbandsoberliga Süd an den Start. Aushängeschild sind die Warmisrieder Damen, die nach dem Aufstieg in der Verbandsoberliga antreten. Die Warmisrieder Herren spielen in der Verbandsliga um Punkte.

Die Tischtennisfreunde Bad Wörishofen haben insgesamt sechs Teams gemeldet, gehen bei den Herren mit einem Team in der Bezirksoberliga ins Rennen. Hier werden sie in der sehr ausgeglichen wirkenden Liga die hinteren Plätze von Beginn an meiden wollen, zumal die Rettung letzte Saison in der Relegation erfolgte.

Der TSV Mindelheim will als Aufsteiger eine gute Rolle spielen

In der Bezirksliga Gruppe 2 Ost gehen die beiden Reservemannschaften aus Warmisried und aus der Bad Wörishofen sowie der SC Blau-Weiß Ettringen und der TSV Mindelheim ans Werk und halten die Unterallgäuer Fahne hoch. Auch diese Liga ist mit zehn sehr ausgewogenen Mannschaften gespickt, jedoch will der TSV Mindelheim als starker Aufsteiger ein gewichtiges Wort bei den vorderen Plätzen mitreden. Für die restlichen drei Unterallgäuer Vertreter gilt es von Beginn an, den Tabellenkeller zu meiden.

Nach dem Aufstieg des TSV Mindelheim und des SC BW Ettringen gibt es in der Bezirksklasse A in diesem Jahr keinen absoluten Topfavoriten. Durch den Aufstieg beider Teams rutsche auch der TTC Hausen als Zweitplatzierter in die Liga und will sich hier wieder festsetzen. Mit in der Liga sind auch eine Vielzahl der arrivierten Unterallgäuer Vereine, wie zum Beispiel die TTF Bad Wörishofen III, TTC Haselbach, TTC Hausen, TTC Oberneufnach, TSV Mindelheim II sowie die dritte Mannschaft des TTSC Warmisried, vertreten. (ttsc)