Kann man mehr Pech haben als der TSV Pfaffenhausen?

Edward A. Murphy war ein amerikanischer Ingenieur des 20. Jahrhunderts, der für die Air Force arbeitete. Er ist bis heute weniger für eine Erfindung in Erinnerung, sondern vielmehr für einen berühmten Ausspruch, den man folgendermaßen vereinfachen kann: „Alles, was schiefgehen kann, wird schiefgehen.“ „Murphys Gesetz“ dürfte in diesen Tagen auf den TSV Pfaffenhausen zutreffen. Denn der Kreisklassist hat das Pech an den Fußballschuhen kleben.

Reinhold Haar sollte Pfaffenhausens Torjäger Fabian Zenuni ersetzen

Da verletzt sich vor Wochenfrist Torjäger Fabian Zenuni im Spiel gegen die SpVgg Baisweil-Lauchdorf schwer am Knie (nachdem er zuvor noch zwei Tore erzielt hatte) und fällt wohl länger aus. Eine genaue Diagnose steht noch aus, doch Trainer Roland Zellhuber rechnet nicht damit, dass Zenuni in diesem Jahr noch einmal spielt. „Das ist sehr unglücklich gelaufen, er ist für uns nicht zu ersetzen“, sagte Zellhuber vergangene Woche – und zauberte dann doch eine Idee aus dem Ärmel.

Er bewegte den ehemaligen Torjäger des TSV Kammlach, Reinhold Haar, dazu, sich dem TSV Pfaffenhausen anzuschließen. Der 39-jährige Stürmer war jahrelang so etwas wie die Kammlacher Torgarantie auf zwei Beinen, hatte im Sommer aber seine Karriere eigentlich beendet. Bis zur Winterpause wollte Haar dem TSV Pfaffenhausen nun aushelfen.

Gleich im ersten Spiel verletzt sich Haar schwer

Doch nach nicht einmal einer halben Stunde im Trikot des TSV Pfaffenhausen ist Haars Einsatz schon wieder beendet. Im Spiel gegen den SV Oberrieden (0:2) verletzt sich Haar bei einem Zweikampf schwer am Knie und muss ausgewechselt werden. „Es war ein Zweikampf, wie jeder andere auch“, sagt Zellhuber. Doch es hat Haars Patellasehne erwischt. „Die ist ab, er wird diese Woche noch operiert“, sagt Zellhuber.

Seine Mannschaft habe den Verlust des Hoffnungsträgers gut weggesteckt. „Die Jungs haben ein Riesenspiel gemacht. Sie haben alles reingeworfen und waren eigentlich besser als Oberrieden.“ Vor dem Hintergrund habe er keine Angst vor den kommenden Aufgaben. Allerdings: „Passieren darf jetzt nichts mehr, sonst wird es ganz eng.“

In Mindelheimer herrscht Glück

Komplett gegensätzlich sind die Gefühlswelten beim TSV Mindelheim. Der Kreisligist bezwang am Wochenende den TV Bad Grönenbach mit 3:2. Der entscheidende Treffer zum Sieg fiel in der Nachspielzeit. Das Glück hat einen Namen: Felix Glück. Die Lateiner unter den Lesern werden sich bei diesem Namen denken: Mehr Glück geht gar nicht. Den „Felix“ bedeutet schließlich „der Glückliche“.

Glück ist A-Jugendspieler und trainiert seit Sommer bei den Herren mit. „Er ist ein super Junge. Das Tor hat er sich wirklich verdient“, lobt ihn Trainer Patrick Eckers. Warum seine Mannschaft in dieser Saison ausgerechnet gegen die Top-Klubs gewinnt? „Vielleicht kommt es uns entgegen, wenn der Gegner das Spiel macht.“ So sei der TV Bad Grönenbach spielerisch überlegen gewesen, gibt Eckers zu. „Wir haben auf Konter gelauert, und diese auch genutzt.“ Nun gelte es, auch gegen andere Teams zu gewinnen, um nicht weiter auf der Stelle zu treten. Am Samstag ist Tabellennachbar SG Sontheim/Westerheim zu Gast.