SVS Türkheim jubelt über ein perfektes Wochenende

Es war ein perfektes Wochenende für die Volleyballer des SVS Türkheim: Während die erste Herrenmannschaft und die Frauen dabei ihre Heimstärke unter Beweis stellten, holt die zweite Herrenmannschaft beim Auswärtsspieltag drei Punkte.

Regionalliga, Männer Im vorletzten Hinrundenspiel gegen den Aufsteiger SC Memmelsdorf gewannen die Türkheimer zur Freude der Zuschauer glatt mit 3:0 und damit auch das vierte von fünf Heimspielen.

Auch wenn Trainer Robert Frey insgesamt mit der gezeigten Leistung nicht zufrieden war –„Wir haben nur 40 Prozent unseres Leistungsvermögens abgerufen“ –, so konnten die Gastgeber mit dem Sieg den Anschluss an die obere Tabellenhälfte halten. Während die Fehlaufschläge sich diesmal in Grenzen hielten – David Scherer punktete durch hart geschlagene Sprungaufschläge mehrmals –, konnten weiterhin nur wenige direkte Blockpunkte die Punktebilanz der Türkheimer aufhellen. So gefiel Paul Schilling, der für den etatmäßigen Mittelblocker Tobias Meine neu in die Mannschaft gekommen war, vor allem durch seine platzierten Aufschläge, die den Gegner stark unter Druck setzten. Auch der Block mit Johannes Ackermann und Fabian Scherer auf der Außenposition überzeugte diesmal nur teilweise.

Zu leicht kamen die Oberfranken über ihre Außenposition zu Punkten. So führten sie nach dem Verlust des ersten Satzes im zweiten Satz schon mit 11:6, hatten aber nicht mit dem Widerstand der Gastgeber gerechnet, die sich wieder herankämpften und schon bald zum Satzgewinn aufschlugen. So konnte der zweite Satz schließlich mit 25:23 gewonnen werden. Ähnlich verlief der dritte Satz. Vor allem in der Mitte des dritten Satzes fanden die Türkheimer kaum ein Mittel, um mit gekonnten Angriffen den Gegner zu gefährden. Immer wieder wurde der Ball ins Aus geschlagen oder vom gegnerischen Block entschärft. So führten die Memmelsdorfer erneut beim Stand von 15:10 mit fünf Punkten, konnten aber den Vorsprung wiederum nicht halten. Nach einer Auszeit zog Türkheim auf 24:20 davon, musste dann aber etwas zittern, bis der Sieg mit 25:23 in trockenen Tüchern war. (wern)

Landesliga, Frauen Die Landesligafrauen des SVS Türkheim zeigten an ihrem zweiten Heimspieltag eine starke Leistung und holten insgesamt vier Punkte. Trotz einer unglücklichen Niederlage im ersten Spiel gegen den SV Esting zeigten die Spielerinnen in der zweiten Begegnung gegen den FTM Schwabing II ihr ganzes Potenzial und feierten ihren ersten Heimsieg der Saison.

Icon Vergrößern Die Türkheimer Frauenmannschaft holte beim Heimspieltag vier Punkte. Foto: Marlene Steuer Icon Schließen Schließen Die Türkheimer Frauenmannschaft holte beim Heimspieltag vier Punkte. Foto: Marlene Steuer

Im Auftaktspiel gegen den SV Esting entwickelte sich ein packendes Duell. Nach einem knappen ersten Satz, der mit 21:25 an die Gäste ging, zeigten die Türkheimerinnen im zweiten Satz Kampfgeist und belohnten sich mit einem 25:20. Im dritten Durchgang ließ die Energie nach, und Esting nutzte die Gelegenheit, um mit 16:25 die Führung auszubauen. Doch die Gastgeberinnen zeigten Nervenstärke und sicherten sich den vierten Satz mit einem deutlichen 25:16. Im entscheidenden Tiebreak fehlte dann jedoch das letzte Quäntchen Glück: Mit 11:15 mussten die Damen des SVS das Spiel und damit zwei Punkte an die Gegner abgeben. Ein Punkt blieb jedoch als Trost auf dem Konto der Türkheimerinnen.

Im zweiten Spiel gegen den FTM Schwabing II zeigten die Damen des SVS dann, warum sie in der Landesliga spielen. Nach anfänglichen Unsicherheiten im ersten Satz kämpften sie sich zurück und holten den Durchgang souverän mit 25:18. Im zweiten Satz brillierten sie mit starker Offensive und sicherer Abwehrarbeit, was in einem klaren 25:12-Sieg resultierte. Auch der dritte Satz blieb umkämpft, doch die Türkheimerinnen behielten die Oberhand und entschieden ihn mit 25:21 für sich. Mit diesem klaren 3:0-Sieg sicherten sie sich drei wertvolle Punkte und stehen nun auf dem siebten Platz. (svs)

Bezirksliga, Männer Zuversichtlich fuhren die Spieler der zweiten Herrenmannschaft des SVS Türkheim zu ihrem vorletzten Spieltag des Jahres nach Dillingen. Gegen den Gastgeber selbst fanden die Wertachtaler anfangs jedoch wie so oft gar nicht ins Spiel und verloren die ersten beiden Sätze teils deutlich. Obwohl sie dann im dritten Satz die Oberhand gewannen und diesen knapp für sich entschieden, musste das Spiel im vierten Satz punktlos abgegeben werden.

Icon Vergrößern Die zweite Herrenmannschaft des SVS Türkheim kehrt mit vier Punkten vom Bezirksligaspieltag in Dillingen zurück. Foto: Claudia Mayer Icon Schließen Schließen Die zweite Herrenmannschaft des SVS Türkheim kehrt mit vier Punkten vom Bezirksligaspieltag in Dillingen zurück. Foto: Claudia Mayer

Für das zweite Spiel gegen den VfL Leipheim wagte die Mannschaft einige bis dato unversuchte taktische Aufstellungs- und Wechselvariationen, um vor allem den potenziell spielentscheidenden Hauptangreifer der Leipheimer verteidigen zu können. Der Mut zahlte sich aus und die Türkheimer konnten dem Gegner über drei Sätze hinweg ihr Spiel aufzwingen und mit Ausnahme des knappen zweiten Satzes einen souveränen Sieg nach Türkheim holen. Mit den drei Punkten des Wochenendes steht die Herren II nun auf Platz vier der Bezirksliga und kann selbstbewusst in den Spieltag nächste Woche starten. Am Samstag, 7. Dezember, wird in der Mittelschulhalle in Türkheim neben dem TSV Inchenhofen auch direkt wieder der TV Dillingen zu Gast sein. (svs)