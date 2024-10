SVS Türkheim startet mit Wiesn-Schwung in die neue Saison

Die Volleyballabteilung des SVS Türkheim blickt voller Vorfreude auf die neue Saison 2024/2025. Mit einem beeindruckenden Angebot an Teams und Trainingsmöglichkeiten zeigt der Verein einmal mehr, warum er eine tragende Rolle im regionalen Volleyballsport spielt. Insgesamt stehen vier Erwachsenenmannschaften, sieben Jugendteams, zwei Hobbymannschaften sowie eine Anfängergruppe in den Startlöchern. Jede Woche trainieren rund 120 Aktive unter der fachkundigen Anleitung von 18 ehrenamtlichen Trainern. „Ich bin stolz auf das umfassende Angebot unserer Abteilung“, betont Abteilungsleiter Fabian Scherer.

Regionalliga, Männer Besonders gespannt blicken die Fans auf das Aushängeschild des Vereins: Die Herren 1 starten am Wochenende in die Regionalliga Süd-Ost und treten direkt mit einem Doppelspieltag an. Am Samstag um 19 Uhr empfangen sie in der Sporthalle der Mittelschule den TSV Mühldorf II, bevor es am Sonntag auswärts gegen den TV Mömlingen geht.

Die Mannschaft wird auch in dieser Saison wieder von Robert Frey trainiert, Kapitän bleibt Abteilungsleiter Fabian Scherer. Im Kader gab es einige Veränderungen. Abgänge sind zwar keine zu verzeichnen, doch der Ausfall von Julian Birkholz, der aufgrund einer Verletzung aus der Vorsaison die gesamte Hinrunde verpassen wird, ist ein Rückschlag. Umso erfreulicher sind die Neuzugänge: Aus der zweiten Mannschaft rücken Michael Ebel sowie die Brüder Dominik und Patrik Pöpping auf. Außerdem bringt Mittelblocker Tobias Meine mit seinem Bruder Christian Meine neu zum SVS Türkheim. Mit Leon Kolodziej, einem gerade einmal 14-jährigen Talent aus der eigenen Jugend, verstärkt ein weiteres Nachwuchstalent das Team.

Trainer Robert Frey gibt als Saisonziel den schnellen Klassenerhalt aus: „Wir wollen diesmal möglichst früh die nötigen Punkte holen, um ein solches Drama wie letztes Jahr zu vermeiden.“ In der vergangenen Saison konnte der Nichtabstieg erst am letzten Spieltag gesichert werden.

Icon Vergrößern Die Damen I des SVS Türkheim starten mit einem Heimspieltag in die neue Landesligasaison. Foto: Andreas Lenuweit Icon Schließen Schließen Die Damen I des SVS Türkheim starten mit einem Heimspieltag in die neue Landesligasaison. Foto: Andreas Lenuweit

Landesliga, Frauen Auch die Damen 1 starten am Samstag in ihre Landesliga-Saison. Um 13 Uhr empfangen sie die Gäste vom Bayernliga-Absteiger Eichenauer SV und FC Langweid in der Mittelschulturnhalle. Nach mehreren Abgängen, darunter Mittelblockerin Nadja Schmitz sowie die Außenangreiferinnen Daniela Kittel, Rebekka Mittner und Barbara Balkow, präsentiert sich das Team mit einigen neuen Gesichtern.

Verstärkt wird die Mannschaft durch die Außenangreiferin Stefanie Thomas von den Lechrain Volleys, die US-Amerikanerin Paige Blackmon und die 17-jährige Diagonalangreiferin Julia Svecova aus der Slowakei. Neu an der Seitenlinie ist Udo Späth, der die volle Trainerverantwortung übernimmt. Jonas Schmitz, bisher Co-Trainer der Damen, wechselt zu den Herren 2 des SVS Türkheim. Als Saisonziel strebt das Team einen soliden Platz im Mittelfeld der Tabelle an.

Zum Auftakt der Saison bietet der SVS Türkheim seinen Zuschauern ein besonderes Highlight: Passend zur Oktoberfestzeit erhalten alle Zuschauer, die in Tracht erscheinen, Freibier. Ein Grund mehr, am Samstag in die Mittelschule Türkheim zu kommen und die Teams lautstark zu unterstützen. (svs)