Triumphzug der Türkheimer Volleyballer in vier Ligen

Es läuft bei den Volleyballern des SV Salamander Türkheim: Die erste Herrenmannschaft gewinnt das dritte Spiel in Folge, noch dazu geben sie keinen Satz ab und liegen mit 18 Punkten auf dem dritten Platz. Auch die SVS-Damen bleiben in der Landesliga in der Spitzengruppe. Und die zweite Herrenmannschaft absolvierte einen ordentlichen ersten Heimspieltag.

Regionalliga, Männer Im Auswärtsspiel gegen den Tabellenneunten DJK SB München-Ost bewies der SVS Türkheim eindrucksvoll seine derzeitige Klasse und fuhr mit einem souveränen 3:0-Sieg (25:10, 25:18, 25:21) drei wichtige Punkte ein. Bereits im ersten Satz ließen die Türkheimer keinen Zweifel daran, wer das Sagen auf dem Feld haben würde. Dank druckvoller Aufschläge von David Pfeiffer, David Scherer und Sebastian Schorer setzten sie die Münchner von Beginn an massiv unter Druck. Fast jede Aktion der Gäste brachte Punkte ein, während die Hausherren kaum ins Spiel fanden. Mit einem deutlichen 25:10 ging der Satz an den SVS.

Icon Vergrößern Die Türkheimer Volleyballer gewinnen das Auswärtsspiel in München und sichern somit den dritten Platz in der Regionalliga. Foto: Daniel Lutzenberger Icon Schließen Schließen Die Türkheimer Volleyballer gewinnen das Auswärtsspiel in München und sichern somit den dritten Platz in der Regionalliga. Foto: Daniel Lutzenberger

Im zweiten Durchgang boten die Münchner mehr Gegenwehr. Doch die Türkheimer konterten mit platzierten Angriffen, bei denen Fabian Scherer besonders hervorstach. Zusätzlich bewies Trainer Robert Frey taktisches Geschick, als er Patrick Pöpping einwechselte. Diese Flexibilität in der Aufstellung zahlte sich aus und brachte Türkheim schließlich den 25:18-Satzgewinn.

Der dritte Satz gestaltete sich enger, doch Türkheim blieb konzentriert. Vor allem das variable Zuspiel von Johannes Ackermann, der seine Mittelangreifer Sebastian Schorer und Paul Schilling immer wieder gekonnt in Szene setzte, machte den Unterschied. Auch die stabile Annahme durch Michael Höbel war ein entscheidender Faktor. Mit 25:21 sicherten sich die Türkheimer den Satz und damit den verdienten Gesamtsieg. Nach diesem starken Auftritt freuen sich die Volleyballer des SVS Türkheim auf ihr nächstes Heimspiel. Am Samstag, 14. Dezember 2024, empfangen sie um 19 Uhr in der Mittelschule den TV Mömlingen zum Jahresausklang.

Bezirksliga, Männer Zum ersten Heimspieltag traf der SVS Türkheim II auf den TV Dillingen und den TSV Inchenhofen. Gegen Dillingen waren die Hausherren zuversichtlich, die 1:3-Niederlage aus der Vorwoche wieder wettzumachen. Doch wie so oft fanden die Türkheimer im ersten Satz so gar nicht ihr Spiel und verloren diesen deutlich mit 17:25. In den anschließenden beiden Sätzen wendete sich das Blatt jedoch und der SVS ging mit 2:1 in Führung. Somit war ein Punkt gesichert. Viel hätte nicht gefehlt und die Türkheimer hätten Dillingern die erste Saisonniederlage zugefügt. Doch im vierten Satz gewannen die Gäste wieder die Oberhand und sollten die Partie nach fünf Sätzen mit 3:2 für sich entscheiden.

Das zweite Spiel gegen den TSV Inchenhofen sollte dann erfolgreicher enden. Vor rund vier Wochen konnten die Türkheimer den TSV Inchenhofen bereits besiegen und auch diesmal dominierten die Hausherren die Gäste mit Ausnahme des zweiten Satzes und holten mit dem 3:1-Sieg drei wichtige Punkte. Damit belegt der SVS Türkheim II den dritten Platz in der Bezirksliga und dürfte den Abstiegskampf erst einmal entronnen sein.

Icon Vergrößern Die Türkheimer Landesliga-Frauen haben das schwäbische Duell gegen die Lechrainvolleys mit 3:1 gewonnen. Foto: Petra Moser Icon Schließen Schließen Die Türkheimer Landesliga-Frauen haben das schwäbische Duell gegen die Lechrainvolleys mit 3:1 gewonnen. Foto: Petra Moser

Landesliga, Frauen Die Frauen des SVS Türkheim sicherten sich in einem spannenden Landesliga-Derby gegen die Lechrain Volleys einen verdienten 3:1-Auswärtssieg (20:25, 26:24, 25:20, 25:22). Nach einem durchwachsenen Start und vielen Aufschlagfehlern ging der erste Satz knapp an die Gastgeberinnen. Doch die Türkheimerinnen steigerten sich, stabilisierten ihre Annahme und setzten die Lechrain Volleys vor allem über die Diagonalposition immer wieder unter Druck. Mit druckvollen Angriffen und weniger Eigenfehlern drehte Türkheim die Partie und gewann die folgenden drei Sätze souverän. Mit diesem wichtigen Auswärtssieg bleiben die SVS-Damen weiter auf Erfolgskurs in der Landesliga und sind somit auf dem vierten Platz in der Tabelle.

Kreisliga, U18-Junioren Die Türkheimer U18 startete anfangs beim Heimspieltag der Bezirksliga etwas nervös in das erste Spiel gegen den TV Mering. Doch nach dem Gewinn des ersten Satzes (25:23) lief es bei den Hausherren. Durch druckvolle Aufschläge und gute Abwehrarbeit wurde der zweite Satz ungleich deutlicher mit 25:17 gewonnen.

Icon Vergrößern Einen erfolgreichen Heimspieltag absolvierten die U18-Junioren des SVS Türkheim mit zwei Siegen gegen den TV Mering und die DJK Augsburg-Hochzoll. Foto: Maria Schregle Icon Schließen Schließen Einen erfolgreichen Heimspieltag absolvierten die U18-Junioren des SVS Türkheim mit zwei Siegen gegen den TV Mering und die DJK Augsburg-Hochzoll. Foto: Maria Schregle

Im zweiten Spiel gegen die DJK Augsburg-Hochzoll legten die Türkheimer dann jedoch einen absoluten Fehlstart hin: Fehlende Absprachen in der Annahme brachten den SVS in großen Rückstand (5:13). Doch dann folgte eine Aufholjagd, die durch mehrere erfolgreiche Aufschlagserien letztlich doch noch zum 25:21-Satzgewinn führte. Angetrieben von diesem Ergebnis ließ die U18 nichts mehr anbrennen und gewann auch den zweiten Satz mit 25:11. Damit belegen die Türkheimer in der Kreisliga den dritten Platz. (svs)