Türkheimer Herren bauen ihre Siegesserie in der Regionalliga aus

Es läuft bei den Volleyballern des SV Salamander Türkheim: Gegen den TSV Friedberg wurden die Türkheimer ihrer Favoritenrolle gerecht und feierten den sechsten Sieg in Folge in der laufenden Regionalligasaison.

Regionalliga, Männer Die Favoritenrolle war klar vergeben: Beim Tabellenletzten TSV Friedberg, der bislang nur einen Sieg aus zwölf Spielen holen konnte, zählte für die Volleyballer des SV Salamander Türkheim nur ein Sieg. Der etatmäßige Mittelblocker und Jungstar Christian Meine musste krankheitsbedingt für Paul Schilling weichen. Die Gäste taten sich zunächst schwer. Das Team um Kapitän Fabian Scherer konnte im ersten Satz lediglich mit der Blockarbeit überzeugen. Zu viele Aufschlagfehler und Unstimmigkeiten im Spielaufbau machten es den Friedbergern leicht, über weite Teile mitzuhalten. Trotzdem gewannen die Türkheimer letztlich klar mit 25:20.

Im zweiten Satz wollten die Türkheimer mehr an die Angriffsstärke aus den vergangenen Spielen anknüpfen. Gerade das Zusammenspiel zwischen Zuspieler Johannes Ackermann und den Mittelblockern Sebastian Schorer und Paul Schilling lief über weite Strecken überhaupt nicht. Weil auch die Aufschläge zu Wünschen übrig ließen, mussten die Türkheimer über den kompletten Satz einem Rückstand hinterherlaufen. Erst als Johannes Ackermann beim Stand von 17:22 eine Aufschlagserie gelang, wurde es besser. Über den Ausgleich zum 22:22 konnten die Türkheimer auch diesen Satz letztlich mit 27:25 gewinnen.

Die Türkheimer Volleyballer bauen ihre Siegesserie in der Regionalliga aus: In Friedberg gelang der sechste Sieg in Folge. Foto: Vinzenz Ackermann

Das gab Aufwind, denn im dritten Satz waren die Türkheimer den Gastgebern in allen Belangen überlegen. So war es nur eine Frage der Zeit, bis Türkheim auch diesen Satz (25:18) gewinnen konnte. Die Aufschlagserie zum Sieg kam vom eingewechselten Dominik Pöpping. Zudem wurden die Türkheimer von Jugendspieler Leon Kolodziej und Patrick Pöpping unterstützt. Mit Blick auf die nähere Zukunft ist die gute Jugendarbeit der Türkheimer ein wichtiger Faktor. Denn in Friedberg absolvierte Libero Michael Höbel sein vorerst letztes Spiel im Dress des SVS. Er überzeugte über weite Strecken der Saison und war ein wichtiger Bestandteil des Teams. Er will sich nun erst einmal seiner Vater-Rolle widmen. „Diese Lücke wird schwer zu ersetzen sein“, sagt Trainer Robert Frey.

Landesliga, Frauen Die Türkheimer Frauen traten am vergangenen Spieltag in Langweid an und kehrten mit einer 0:3-Niederlage nach Hause zurück. Diese Pleite war auf eine Häufung von Aufschlag- und Eigenfehler zurückzuführen. Von Beginn an war die Partie von intensiven Ballwechseln geprägt, doch die Spielerinnen des SVS Türkheim hatten Schwierigkeiten, ihre Aufschläge konstant ins Spiel zu bringen. Immer wieder kam es zu direkten Fehlern, die den Gegnerinnen einfache Punkte ermöglichten.

Trotz des engagierten Einsatzes leisteten sich die Türkheimerinnen immer wieder Konzentrationsschwächen und in den entscheidenden Momenten zu viele Eigenfehler. Im ersten Satz war das Spiel zunächst ausgeglichen, doch die wiederholten Aufschlagfehler führten dazu, dass Langweid sich einen Vorsprung erarbeiten konnte. Auch im zweiten Satz blieb das Bild ähnlich: Türkheim kämpfte, doch die Eigenfehler häuften sich, und die Gegnerinnen nutzten ihre Chancen konsequent aus. Im dritten Satz versuchte Türkheim, die Fehlerquote zu reduzieren und den Rückstand wettzumachen. Trotz einiger schöner Spielzüge gelang es jedoch nicht, den Satz zu gewinnen. Langweid blieb stabil und setzte sich letztendlich klar durch.

Südbayerische Meisterschaft, U12 Die U12-Mannschaft des SV Salamander Türkheim begeisterte bei der südbayerischen Meisterschaft in Dachau mit großem Kampfgeist. Dieser wurde am Ende mit dem vierten Platz belohnt. Die Türkheimer starteten mit zwei Siegen in die Gruppenphase: Gegen den TSV Herrsching gewannen die Türkheimer ebenso in zwei Sätzen (30:28, 25:20) wie gegen den TSV Haunstetten (25:19, 25:21).

Die Türkheimer U12-Junioren belegten bei der südbayerischen Meisterschaft den vierten Platz. Foto: Marlene Steuer

Im Viertelfinale folgte der nächste Sieg. Gegen den SV Lohhof feierten die Türkheimer zwei 25:21-Satzsiege und setzten dabei die taktischen Vorgaben ihrer Trainerinnen Sabine Schäfer und Marlene Steuer perfekt um. Im Halbfinale gegen den ASV Dachau I wurde es spannender: Der erste Satz ging an Dachau (25:21). Im zweiten Satz führten die Türkheimer zeitweise mit vier Punkten Vorsprung, mussten sich am Ende aber dennoch mit 22:25 geschlagen geben.

Im Spiel um Platz drei traf Türkheim erneut auf Herrsching. Diesmal waren die Herrschinger erfolgreich und gewannen mit 25:23 und 25:16. In zwei Wochen wartet bereits die nächste Herausforderung auf die Türkheimer U12: Dann geht es zur bayerischen Meisterschaft nach Unterfranken. (svs)