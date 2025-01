Türkheimer Volleyball-Nachwuchs feiert erste Erfolge

Am letzten Spieltag der Bezirksliga-Saison zeigten die U13-Volleyballer des SV Salamander Türkheim noch einmal ihr Können. Sowohl die erste als auch die zweite Mannschaft traten in spannenden Spielen gegen die Teams TV Haunstetten, TV Kempten und TV Gundelfingen an.

Mit starken Leistungen und beeindruckendem Teamgeist beendete der SVS Türkheim II am letzten Spieltag in Haunstetten die Saison als verdienter Bezirksligameister, während der SVS Türkheim I den fünften Platz belegte. Gegen Gastgeber TSV Haunstetten und TV Gundelfingen zeigte der SVS Türkheim II um Matthias Hartmann, Tobias Kolodziej, Emil Schäfer, Noah Mersberger und Bastian Bertleff eine überzeugende Leistung und gewann beide Spiele souverän in jeweils zwei Sätzen.

Lediglich gegen den TV Kempten musste Türkheim II eine deutliche Niederlage hinnehmen. Der TV Kempten überzeugte mit technisch hochwertigem Spiel und gewann verdient. Am Tabellenbild aber änderte sich nichts: Mit zwei Siegen am letzten Spieltag sicherte sich der SVS Türkheim II den ersten Platz in der Bezirksliga und krönte eine herausragende Saison.

Der SVS Türkheim I wird am Ende Fünfter

Auch die erste Mannschaft des SV Salamander Türkheim zeigte eine solide Leistung. Im Auftaktspiel gegen den TV Gundelfingen gelang ein klarer Sieg, der die spielerische Stärke des Teams unterstrich. Im darauffolgenden Spiel gegen den TV Kempten musste jedoch eine Niederlage hingenommen werden – der Gegner präsentierte sich auch hier als technisch überlegen.

Das letzte Spiel gegen den TSV Haunstetten wurde zu einem echten Krimi. Beide Teams lieferten sich ein intensives Duell, das nach spannenden Ballwechseln mit einem leistungsgerechten 1:1-Unentschieden endete. Für Türkheim I spielten Matthias Fuhrmann, Jonathan Lingg, Paul Amberg, Elias Kerler und Valentin Schulze. Mit dem fünften Platz in der Abschlusstabelle zeigte auch die erste Mannschaft eine solide Saisonleistung und sammelte wertvolle Erfahrungen.

Türkheims U13 hat Heimrecht bei der schwäbischen Meisterschaft

Nach Abschluss der Bezirksliga richtet sich der Blick der Türkheimer Nachwuchsvolleyballer bereits auf die kommenden Highlights. Am Sonntag, 23. Februar, findet in der Mittelschule Türkheim die schwäbische Meisterschaft statt, bei der beide Teams erneut antreten werden.

Auch die U12-Mannschaft des SV Salamander Türkheim steht vor einem wichtigen Turnier: Am kommenden Wochenende wird sie auf der südbayerischen Meisterschaft in Dachau ihr Können unter Beweis stellen. (svs)