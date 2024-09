„Wir müssen unser Schulsystem komplett neu denken“

Julia Fischer, geboren 1983 in München, ist eine weltweit führende Geigensolistin, die auch als Pianistin, Kammermusikerin und Professorin aktiv ist. Sie erhielt ihren ersten Geigenunterricht mit drei Jahren und wurde mit neun Jahren Jungstudentin bei Ana Chumachenco. 2011 übernahm sie deren Nachfolge an der Hochschule für Musik und Theater München. Ende 2017 gründete sie den JF Club, ihre eigene Musikplattform. Die Trägerin des Bundesverdienstkreuzes spielt unter anderem auf einer Geige von Giovanni Battista Guadagnini aus dem Jahr 1742. Am Freitag, 27. September, eröffnet sie das 30. Festival der Nationen in Bad Wörishofen.

