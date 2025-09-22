Unfall auf der A96: Auto gerät bei Starkregen ins Schleudern

Bei Starkregen ist Sonntagnacht ein Unfall auf der A96 bei Kammlach passiert. Laut Polizei war ein 29-Jähriger in Richtung München unterwegs, als sein Wagen auf der nassen Fahrbahn ins Schleudern geriet. Das Auto stieß zunächst gegen die linke Leitplanke, kam dann nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Baustellenschild und fuhr rund 50 Meter auf dem Grünstreifen, bevor er auf dem Standstreifen in Fahrrichtung zum Stehen kam. Der Fahrer blieb unverletzt, am Auto entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Der weitere Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf mindestens 15.000 Euro. (mz)

