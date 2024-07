Statistik verrät: So viel Geld verdienen die Unterallgäuer, die Vollzeit arbeiten

Wie viel verdienen die Menschen in welcher Region im Mittel? Antworten darauf gibt die aktuelle Entgeltanalyse der Bundesagentur für Arbeit (mit Stand vom 31. Dezember 2023), die jetzt veröffentlicht wurde.

Zugrunde gelegt wird der Median (mittleres Arbeitsentgeld) der monatlichen Bruttogehälter all jener, die sozialversicherungspflichtig in Vollzeit beschäftigt sind. Der Median teilt diese Gruppe in zwei gleich große Hälften: Die eine Hälfte der Beschäftigten erzielt ein Entgelt unterhalb des Medianwertes, die andere eines darüber.

Ingolstadt liegt mit 5736 Euro bayernweit ganz vorne

Deutschlandweit sind diese Mediane im Vergleich zu 2022 weiter gestiegen – eine Entwicklung, die sich seit 2013 jährlich fortsetzt. Grund dafür sind die regelmäßig steigenden Tarifabschlüsse und der ebenfalls ansteigende Mindestlohn. Dieser sorgt dafür, dass niedrige Einkommen prozentual stärker ansteigen als höhere. In Deutschland lag der Entgelt-Median 2023 bei 3796 Euro – 150 Euro mehr als noch 2022. In Bayern verdienten 2023 Vollzeitbeschäftigte in Ingolstadt (5637 Euro) am meisten und im Landkreis Hof (3109 EUR) am wenigsten.

Blickt man auf die Städte und Landkreise des Arbeitsagenturbezirks Kempten-Memmingen, verfügt der Kreis Lindau mit 3871 EUR über das höchste mittlere Einkommen im Agenturbezirk und der Kreis Oberallgäu mit 3562 EUR über das niedrigste. In allen Regionen des Allgäus liegt der aktuelle Median 2023 deutlich über dem des Vorjahres 2022: Je nach Gebiet ist er zwischen 112 EUR (Stadt Memmingen) und 199 EUR (Stadt Kempten) gestiegen. Im Unterallgäu liegt der Wert bei 3869 Euro. Er ist damit um 150 Euro im Vergleich zum Vorjahr gestiegen.

Zwischen Männern und Frauen gibt es immense Unterschiede

Deutlich sichtbar ist der Unterschied zwischen Männern und Frauen: Bei den Unterallgäuern lag der Meridianwert 2023 bei 4078 Euro, bei Unterallgäuerinnen lediglich bei 3206 Euro. Im Kreis Lindau ist die Diskrepanz mit 902 Euro am größten, in der Stadt Kaufbeuren mit 531 Euro Unterschied am geringsten.