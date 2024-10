24-Jähriger pfeift auf die Belehrung der Polizei

Aller „guten Dinge“ sind drei: Nachdem ein 24-jähriger Österreicher bereits am vergangenen Mittwoch und Freitag unter anderem aufgrund des Fahrens ohne Fahrerlaubnis in Erscheinung getreten war, entschied sich der laut Polizei „belehrungsresistente Mann“ am Sonntag erneut, sich hinter das Steuer zu setzen. Der Mitarbeiter eines Abschleppunternehmens erkannte den Mann wieder, als dieser zu einem Termin mit einem Pkw ankam. Der Mitarbeiter meldete dies der Polizei in Mindelheim und die Polizeistreife traf den Mann daraufhin im Rahmen der Fahndung an. Vor Ort kam zudem der Verdacht eines vorangegangenen Betäubungsmittelkonsums auf, weswegen eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Im Anschluss benannte der Beschuldigte nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Memmingen einen Zustellungsbevollmächtigten und die Polizeistreife belehrte ihn zum nunmehr dritten Male über etwaige Folgen eines weiteren Fahrtantritts. (mz)

