Ab durch die Mitte: Auto fährt auf A96 in Baustelle

Unsicher war sich offenbar ein 47-jähriger Autofahrer, der in der Nacht auf Montag auf der A96 in Richtung Lindau unterwegs war. Im Baustellenbereich bei Stetten trennen sich die zwei Fahrstreifen links und rechts um das Baufeld herum. Der Fahrer war sich an dieser Stelle wohl unsicher, wohin er fahren musste, wählte die Mitte und fuhr geradeaus in den gesicherten Baustellenbereich. Darbei fuhr er mehrere Warnbaken um und beschädigte die Ölwanne seines Fahrzeugs. Es entstand ein Schaden von etwa 8000 Euro. Verletzt wurde niemand. (mz)

