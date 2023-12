Stetten

vor 20 Min.

Buch über Familie im Unterallgäu: Der stille Abschied vom bäuerlichen Leben

Plus Ein Buch über eine Bauernfamilie ist der Sensationserfolg des Jahres. Vom dramatischen Wandel auf dem Land wissen auch die Grimm-Brüder aus dem Unterallgäu zu erzählen.

Von Johann Stoll Artikel anhören Shape

Dieses schmale Bändchen von kaum 190 Seiten hat die Fachwelt völlig überrascht. Wie aus dem Nichts ist „Ein Hof und elf Geschwister“ zum Bestseller hochgeschossen, den der Tübinger Geschichtsprofessor Ewald Frie veröffentlicht hat. Im Untertitel, der eine leichte Melancholie, ja fast Trauer anklingen lässt, heißt es: „Der stille Abschied vom bäuerlichen Leben.“ Dieses Buch, das den immensen Wandel in der Landwirtschaft, aber auch im dörflichen Zusammenleben, am Beispiel der Familie des Autors aus dem Münsterland beschreibt, wurde zum Sachbuch des Jahres und gehört in die Spitzengruppe literarischer Veröffentlichungen im Jahr 2023.

Der Hof der Familie Grimm in Lachen als gemaltes Bild. Inzwischen ist der Betrieb ausgesiedelt. Foto: Katharina Grimm

Xaver Grimm aus Stetten hat sich sofort an seine eigene Kindheit erinnert gefühlt. Grimm ist 83 Jahre alt und auf einem Milchviehbetrieb in Lachen aufgewachsen. Er und seine sechs Brüder haben diesen Wandel der bäuerlichen Kultur in der eigenen Familie miterlebt. Bei Familie Grimm allerdings war der Bruch weg von der Landwirtschaft zunächst weniger hart als in so manchen anderen Bauernfamilien. Denn obwohl sieben Buben auf dem Hof in Lachen groß geworden waren, hatten fünf von ihnen eine Landwirtschaftslehre durchlaufen. Xaver Grimm kann sich das eigentlich nur so erklären, weil ihre Mutter nie über die Last des Alltags groß geklagt hat. Man könnte auch sagen: Sie hat den schönen Beruf des Landwirts nie madig gemacht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen