Feuerwehreinsatz in Stetten wegen eines Lecks in einem Gastank

Mehr als 40 Kräfte der Feuerwehren waren am Samstagabend in Stetten im Einsatz: Dort hatten Anwohner ein Leck in einem Gastank gemeldet, der in einem Garten stand. Eine Gefahr für die Bevölkerung habe nicht bestanden, sagt Mindelheims Kommandant Robert Draeger auf Anfrage der MZ.

Die Mindelheimer Wehr war ebenso wie die Feuerwehren aus Stetten, Oberkammlach und Apfeltrach sowie der Inspektion vor Ort. Sie sicherten unter anderem die Stelle ab, bis ein Verantwortlicher geholt war, der den Tank wieder abdichten konnte.