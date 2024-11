Unfall auf der A96 bei Stetten: Sieben Verletzte, neun demolierte Autos

Schnee und winterliche Straßenverhältnisse haben im Allgäu schon zu einigen Unfällen geführt. Laut der Einsatzzentrale der Polizei häufen sich die Unfälle etwas, Verkehrsteilnehmer sollen vorsichtig fahren.

Auf der A96 in Fahrtrichtung München ereignete sich der Unfall mit den meisten Beteiligten. Um viertel nach sieben fuhren bei Erkheim an der Anschlussstelle Stetten neun Autos ineinander. Kurz nach dem Kohlbergtunnel krachte es, die Autos wurden dabei ineinander zusammengeschoben. Sieben Menschen wurden leicht verletzt. Der Stau löste sich nach dem Abschluss der Unfallaufnahme gegen 9.30 Uhr langsam wieder auf, so die Polizei.