Veteranenverein Stetten mit verjüngtem Vorstand

Während viele Vereine über mangelnden Zulauf klagen, sind die Mitgliederzahlen der Veteranen-Soldaten-Kameradschaft Stetten 1919 seit Jahren stabil. So gab es neben den satzungsgemäßen Aufgaben wie der Pflege des Ehrenmals für die Gefallenen und Vermissten auch zahlreiche andere Aktivitäten, wie der Vorsitzende Reinhold Schmid bei der Jahresversammlung berichtete. Zu den Highlights gehörten unter anderem zwei Schafkopfturniere, die Teilnahme an den Soldatenwallfahrten in Mussenhausen und Maria Steinbach und die Gestaltung des Nikolauseinzugs in Stetten. Über einen soliden Kassenstand freute sich der scheidende Kassierer Manfred Surm. Die anstehenden Neuwahlen leitete Bürgermeister Ewald Fischer. Für die ausscheidenden Vorstandsmitglieder fanden sich rasch Nachfolger, die alle einstimmig gewählt wurden. Erstmalig unterstützt mit Daniela Herz nun auch eine Frau als Beisitzerin den Vorstand in seiner Arbeit. Das Bild zeigt (von links): Reinhold Schmid (Vorsitzender), Armin Nuffer (stellvertretender Vorsitzender), Stefan Schaule (Beisitzer), Michael Frick (Kassierer), Daniela Herz (Beisitzerin), Markus Hofmann (Schriftführer) und Norbert Langer (Beisitzer). Nicht auf dem Bild ist Christian Schuster (Beisitzer).

