Bund streicht Mittel: Dorferneuerung Stockheim ist geplatzt

Plus Hiobsbotschaft für Stockheim aus Berlin. Aus der begonnenen Dorferneuerung in Stockheim wird nun nichts. Doch es gibt eine andere Möglichkeit, um im Ortskern etwas zu bewegen.

Massive Kürzungen der Fördermittel für den ländlichen Raum lassen die Dorferneuerung in Stockheim enden, bevor sie richtig begonnen hat. Womöglich müssen die Stockheimer aber nicht ganz auf Verbesserungen verzichten. Planer Andreas Raab will gemeinsam mit der Stadt Bad Wörishofen einen anderen Fördertopf anzapfen. Es geht dabei um die Dorfstraße und die Alte Käsküche. Doch dazu ist nun Eile geboten.

Die Bundesregierung ist auf Sparkurs und das hat Folgen für ländliche Regionen. Im Bundeshaushalt 2024 soll das Programm "Ländliche Entwicklung" komplett gestrichen, die sogenannten GAK-Mittel außerdem gekürzt werden. Bundesweit fehlten somit rund 100 Millionen Euro für Projekte im ländlichen Raum, hieß es zuletzt. Ein Projekt, das nun nicht umgesetzt werden kann, ist die Dorferneuerung Stockheim. Die Planungen dazu waren schon weit fortgeschritten, die Bürgerinnen und Bürger hatten mit Planer Andreas Raab in mehreren Arbeitstreffen konkrete Vorhaben definiert. Das ist nun alles Makulatur. Raab sagte im Stadtrat allerdings, dass es womöglich noch einen anderen Weg gebe, an Verbesserungen für Stockheim zu kommen.