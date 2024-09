Kinderstreit in Bad Wörishofer Unterkunft löst Prügelei unter Frauen aus

In einer Gemeinschaftsunterkunft in Bad Wörishofen sind am Mittwochnachmittag zwei Buben in Streit geraten. Die Polizei berichtete am Donnerstag, dass es zwischen den beiden Neunjährigen handgreiflich wurde. Dann griffen Familienangehörige ein - und der Streit eskalierte.

Nach Angaben der Polizei hatten sich zwei Frauen eingemischt, Familienangehörige, und sich ebenfalls beharkt. Eine 44-Jährige habe dabei eine 29-Jährige an den Haaren gezogen und deren T-Shirt zerrissen. Die 44-Jährige müsse sich deshalb nun wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung verantworten. (mz)