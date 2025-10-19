Sturz im Ostpark: Pedelec-Fahrer nach Unfall verletzt

In Bad Wörishofen ist ein Mann am Samstagabend mit seinem Pedelec alleinbeteiligt im Ostpark gestürzt und dann verletzt am Boden liegengeblieben. Zwei Passanten fanden den Mann und setzten einen Notruf ab, berichtet die Polizei.

Mann kommt nach Unfall in Bad Wörishofen ins Krankenhaus

Bei der Unfallaufnahme bemerkten Beamte der Polizeiinspektion Bad Wörishofen bei dem Mann deutlichen Alkoholgeruch. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert deutlich über 1,6 Promille.

In einem nahegelegenen Krankenhaus wurde dem Mann Blut abgenommen. Hier wurden auch die Prellungen und Schürfwunden des Pedelec-Fahrers behandelt. Den Mann erwartet nun eine Anzeige aufgrund des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr.