Sturz im Ostpark in Bad Wörishofen: Pedelec-Fahrer nach Unfall verletzt

Bad Wörishofen

Sturz im Ostpark: Pedelec-Fahrer nach Unfall verletzt

Passanten finden im Ostpark einen Mann, der gestürzt ist und am Boden liegt. Der Polizei ist schnell klar, wie es zu dem Unfall kam.
    Im Ostpark in Bad Wörishofen ist es zu einem Unfall gekommen.
    Im Ostpark in Bad Wörishofen ist es zu einem Unfall gekommen. Foto: Helmut Bader (Archivbild)

    In Bad Wörishofen ist ein Mann am Samstagabend mit seinem Pedelec alleinbeteiligt im Ostpark gestürzt und dann verletzt am Boden liegengeblieben. Zwei Passanten fanden den Mann und setzten einen Notruf ab, berichtet die Polizei.

    Mann kommt nach Unfall in Bad Wörishofen ins Krankenhaus

    Bei der Unfallaufnahme bemerkten Beamte der Polizeiinspektion Bad Wörishofen bei dem Mann deutlichen Alkoholgeruch. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert deutlich über 1,6 Promille.

    In einem nahegelegenen Krankenhaus wurde dem Mann Blut abgenommen. Hier wurden auch die Prellungen und Schürfwunden des Pedelec-Fahrers behandelt. Den Mann erwartet nun eine Anzeige aufgrund des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr. 

