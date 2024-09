Popstars in Bad Wörishofen: Aufbau für das Doppel-Festival beginnt

Nur noch wenige Tage, dann steigen in Bad Wörishofen die größten Rock- und Pop-Festivals seit Jahren. Der Flugplatz wird dazu für zwei Tage am 13. und 14. September zu einem Festivalgelände. Am Freitag haben die Arbeiten dafür begonnen, in der nächsten Woche geht es richtig los. Flugzeuge müssen verlegt, die Startbahn für die Anlieferung der großen Bühne stabilisiert werden. Flugplatz-Betreiberin Michaela Bahle-Schmid bleibt derweil entspannt. Sie freut sich aus einem ganz bestimmten Grund noch mehr als andere auf den Besuch der Stars.

