Jetzt gibt es eine Ausbildung zum Schlaganfall-Helfer im Unterallgäu

Im Unterallgäu und in Memmingen kann man sich jetzt zum Schlaganfall-Helfer ausbilden lassen. Wie das abläuft und warum das für Betroffene eine Entlastung sein kann.

Wie ein Blitz aus heiterem Himmel kann jeden ein Schlaganfall treffen: Betroffene müssen von diesem Moment an häufig mit dauerhaften Beeinträchtigungen zurechtkommen. Um ihnen in den Wochen danach zur Seite zu stehen, gibt es nun in Memmingen, Mindelheim und dem Unterallgäu die Ausbildung zum Schlaganfall-Helfer.

Am heutigen Dienstag, 10. Mai, ist der Tag gegen den Schlaganfall, einer „Volkskrankheit“, wie Dr. Christoph Lichy vom Klinikum Memmingen es nennt. Etwa eine Viertelmillion Menschen erleiden in Deutschland jährlich einen solchen Hirnschlag. „Im Klinikum Memmingen behandeln wir jedes Jahr etwa 600 bis 700 Patientinnen und Patienten“, erklärt Christoph Lichy.

Nach einem Schlaganfall ändert sich das Leben häufig

Viele von diesen Menschen blickten danach anders auf das Leben: Einige müssen sich dem Arzt zufolge erst wieder neu orientieren, ihr Sprachvermögen ist eingeschränkt und sie müssen mit physischen und psychischen Problemen zurechtkommen. „Nach der akuten Erstversorgung und der Reha gibt es eine Art Betreuungslücke“, sagt er. Die Hausärzte seien zwar weiterhin Ansprechpartner und behandelten die Patienten so gut es gehe, könnten jedoch die persönliche und individuelle Versorgung, gerade psychischer Art, nicht immer sicherstellen.

„An diesem Punkt kommen Schlaganfall-Helfer ins Spiel“, sagt Heike Waigel vom Kreisverband des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK). Gemeinsam mit der Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe bietet der BRK diese Schulung an. Unter dem Motto „Hilfe zur Selbsthilfe“ stünden die Ehrenamtlichen den Betroffenen zur Seite. Waigel kümmert sich künftig federführend beim BRK Kreisverband Unterallgäu um die ehrenamtlichen Schlaganfall-Helfer.

Die Arbeit sei nicht darauf ausgelegt, pflegerische Aufgaben zu erfüllen. Die Helfer sollen vielmehr unterstützend und motivierend agieren. „Das kann immer unterschiedlich aussehen“, sagt Waigel. Für manche Betreute seien ein offenes Ohr und ein Ansprechpartner bereits eine große Erleichterung. Andere bräuchten Hilfe beim Antrag für einen Schwerbehindertenausweis oder anderen Formalitäten.

Man braucht keine medizinische Ausbildung für dieses Ehrenamt

Daher benötigt man Heike Waigel zufolge für den ehrenamtlichen Dienst keine medizinische Ausbildung. Sie freut sich, wenn sich Personen aus sämtlichen Alters- und Berufsgruppen bewerben. „Denn die Mischung macht es aus“, sagt sie. Denn so unterschiedlich wie die Patienten und ihre Bedürfnisse seien auch die Helfer.

Wer sich für die Ausbildung zum Schlaganfall-Helfer interessiert, der kann zunächst bei der Rettungssanitäterin anrufen und sich beraten lassen. Im Anschluss bildet eine 40-stündige Online-Schulung die Basis für das Ehrenamt. „Da wird beispielsweise der medizinische Hintergrund vermittelt oder erklärt, welche Hilfsmittel es für die Patientinnen und Patienten gibt“, erläutert Waigel.

Heike Waigel Foto: osterried

Nach der Teilnahme der Online-Schulung erwartet die Freiwilligen ein weiteres Gespräch mit der Rettungssanitäterin, um Fragen und Vorstellung der Arbeit abzuklären. „Danach gibt es das Zertifikat und wir lassen die Helfer auf die Patienten los“, sagt die Rettungssanitäterin mit einem Lächeln.

Zwölf Wochen lang werden die Schlaganfall-Helfer eingesetzt

Die Helfer werden dann für eine begrenzte Zeit eingesetzt. Heike Waigel nennt zwölf Wochen. Danach sollten die Patienten wieder in der Lage sein, alleine ihren Alltag zuhause zu bewältigen.

Die Ausbildung ist kostenlos, allerdings müssen die Helfenden ein Polizeiliches Führungszeugnis vorweisen. Die Helfer arbeiten ehrenamtlich, bekommen aber ihre Fahrkosten erstattet. Die Online-Schulung können auch Angehörige durchlaufen, sagt Kreisgeschäftsführer Wilhelm Lehner gegenüber dieser Redaktion. Sie können sich so Tipps holen, wie sie ihre Patienten unterstützen können.

Das Angebot der Schlaganfall-Helfer gibt es in Bayern noch nicht besonders häufig. Etabliert hat es sich bereits in Ansbach. Dort werde das Projekt mit 50 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern im Einsatz bereits gut angenommen. Heike Waigel hofft auch in Memmingen und dem Unterallgäu auf einen ähnlichen Zulauf, um die Patientinnen und Patienten besser unterstützen zu können.

Noch besser ist es, erst gar keinen Schlaganfall zu erleiden. Das Risiko lässt sich mit einer gesunden Lebensweise senken: Sich regelmäßig bewegen, fettes Essen meiden, Bluthochdruck senken, Übergewicht vermeiden, ebenso das Rauchen und übermäßigen Alkoholkonsum. Ein Warnzeichen ist auch Vorhofflimmern, eine spezielle Form der Herzrhythmusstörung.

Was ist ein Schlaganfall und wie kann man ihn erkennen?

Ein Schlaganfall ist die dritthäufigste Todesursache in Deutschland nach Herzkrankheiten und Krebs.

Er zeichnet sich durch eine massive Fehlfunktion des Gehirns aus, die zu einer Unterversorgung mit Sauerstoff und Nährstoffen führt.

Ischämischer Schlaganfall: Auslöser ist eine akute Minderdurchblutung.

Hämorrhagischer Schlaganfall: Wenn die fehlende Durchblutung auf einer Blutung des Gehirns beruht.

Folgen eines Schlaganfalls können beispielsweise dauerhafte Lähmungen, Sprach- oder Sehstörungen sein.





Dieser Test zeigt Schlaganfall-Symptome

Schlaganfall-Symptome lassen sich gut mit dem sogenannten FAST-Test ermitteln:

Face (Gesicht): Bitten Sie die Person, zu lächeln.

Arme: Kann die Person die Arme nach vorne strecken und dabei die Handflächen nach oben drehen?

Sprache: Lassen Sie die Person einen einfachen Satz nachsprechen.

Time (Zeit): Wählen Sie unverzüglich die 112 und schildern Sie die Symptome.

Mehr Informationen zum Thema finden Sie unter schlaganfall-hilfe.de. Wer sich für die Ausbildung interessiert, der kann sich unter der Telefonnummer 08331/95310 melden.