Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Mindelheimer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Mindelheim
Icon Pfeil nach unten

Technischer Defekt: Motorrad brennt bei Breitenbrunn im Allgäu ab

Breitenbrunn

Technischer Defekt: Motorrad brennt ab

Ein 69-Jähriger war mit seinem Motorrad unterwegs, als sich plötzlich ein Brand entwickelte. Er konnte noch anhalten, aber seine Maschine brannte komplett ab.
    • |
    • |
    • |
    In Breitenbrunn löschte die Feuerwehr ein brennendes Motorrad.
    In Breitenbrunn löschte die Feuerwehr ein brennendes Motorrad. Foto: Wolfgang Widemann

    Einen Feuerwehreinsatz wegen eines brennenden Motorrads gab es am Sonntagvormittag in Breitenbrunn: Laut Polizei war ein 69-Jähriger mit seiner Maschine auf der Staatsstraße 2017 unterwegs, als sich wegen eines technischen Defekts ein Brand im Bereich des Motors entwickelte. Der Mann konnte noch anhalten, aber nicht mehr verhindern, dass sein Motorrad abbrannte. Die Feuerwehr Breitenbrunn war mit rund 15 Einsatzkräften vor Ort und löschte das brennende Motorrad, an dem ein Totalschaden in Höhe von 2000 Euro enstand. (mz)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden