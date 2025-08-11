Technischer Defekt: Motorrad brennt ab

Einen Feuerwehreinsatz wegen eines brennenden Motorrads gab es am Sonntagvormittag in Breitenbrunn: Laut Polizei war ein 69-Jähriger mit seiner Maschine auf der Staatsstraße 2017 unterwegs, als sich wegen eines technischen Defekts ein Brand im Bereich des Motors entwickelte. Der Mann konnte noch anhalten, aber nicht mehr verhindern, dass sein Motorrad abbrannte. Die Feuerwehr Breitenbrunn war mit rund 15 Einsatzkräften vor Ort und löschte das brennende Motorrad, an dem ein Totalschaden in Höhe von 2000 Euro enstand. (mz)

