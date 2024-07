Dieselspur auf der B16: Straße eine Stunde lang gesperrt

Am frühen Sonntagabend ist auf der B16 im Gemeindegebiet Salgen aufgrund eines technischen Defekts an einem Fahrzeug eine größere Menge Diesel ausgelaufen: Laut den ersten Erkenntnissen der Polizei hatte sich der Kraftstoffschlauch eines Autos gelöst, sodass sich eine gefährliche Dieselspur entlang der Fahrstrecke ausbreitete. Die B16 war deshalb in südlicher Fahrtrichtung für eine Stunde gesperrt, während die Freiwillige Feuerwehr Hausen die Dieselspur abband, bevor eine Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer oder Schaden für die Umwelt entstehen konnte. (mz)

Melanie Lippl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Dieselspur Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

B16 Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis