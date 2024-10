Nach zwei schweren Unfällen: Tempolimit an der alten B18

Ein Toter, ein Schwerverletzter, der im Koma liegt: Nach zwei schweren Verkehrsunfällen innerhalb weniger Tage haben die Behörden reagiert. Auf der alten B18 bei Kirchdorf gilt nun ein Tempolimit. Weitere Maßnahmen könnten folgen.

An der St2518, wie die alte B18 mittlerweile heißt, steht jetzt ein neues Verkehrsschild. Es gilt Tempo 70. Außerdem weist ein weiteres Schild darauf hin, dass an der Einmündung zur MN4 Radfahrer kreuzen, die den Radweg von und nach Rammingen nutzen. Genau an dieser Stelle hatte es in kurzer Zeit zwei schwere Verkehrsunfälle gegeben. Die Straßenverkehrsbehörde am Landratsamt Unterallgäu habe nun in Absprache mit Landrat Alex Eder, dem staatlichen Bauamt Kempten und der Polizeiinspektion Bad Wörishofen eine Geschwindigkeitsreduzierung an der Kreuzung St2518/MN 4 als Sofortmaßnahme angeordnet, teilt das Landratsamt auf Nachfrage mit. „Die Unfallkommission wird sich zeitnah mit der Situation und den genauen Umständen der beiden Unfälle befassen und prüfen, ob weitere Maßnahmen erforderlich sind“, erläutert Behördensprecherin Eva Büchele das weitere Vorgehen.

Die Unfallkommission wird sich die alte B18 bei Kirchdorf nochmals ansehen

Am Dienstag, 22. Oktober, hatte an der Stelle nach Angaben der Polizei gegen 6 Uhr ein Auto einen Motorroller gerammt. Der 20-jährige Fahrer des Autos sei aus einem Feldweg in Richtung Rammingen gekommen, der als Rad- und Gehweg gekennzeichnet ist. Der 53 Jahre alte Rollerfahrer wurde schwer verletzt. Mittlerweile hat sich sein Zustand verschlechtert, der Mann liegt im Koma. Ein Gutachter ließ nun die beteiligten Fahrzeuge sicherstellen. Erst am Donnerstag vor dem Unfall gab es an der gleichen Stelle einen tödlichen Unfall. Ein E-Bike-Fahrer war beim Überqueren der alten B18, die jetzt St2518 heißt, in Richtung Radweg nach Rammingen mit einem Auto zusammengestoßen, das er laut Polizei wohl übersehen habe. Der 77-Jährige erlag im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.

Kirchdorferinnen und Kirchdorfer fordern seit Jahren mehr Sicherheit an der alten B18

Die Unfälle ereigneten sich an einer Stelle, für die Bewohnerinnen und Bewohner von Kirchdorf schon seit Jahren Maßnahmen für mehr Sicherheit fordern. Aus der gewünschten Untertunnelung wurde aber nichts und auch die erhoffte Querungshilfe wird es nach dem Stand der Dinge nicht geben, nachdem die Stadt Bad Wörishofen die Verhandlungen für einen Radweg zu dieser Stelle jüngst für gescheitert erklärt hatte. Die schweren Unfälle haben eine hitzige Debatte ausgelöst, aus der Bürgerschaft kam scharfe Kritik. Hannes Weber von der Bürgerinitiative hält die Grundstücksverhandlungen keineswegs für gescheitert und fordert mehr Engagement. Bürgermeister Stefan Welzel (CSU) weist solche Kritik zurück. Die Stadt habe „ihre Hausaufgaben“ gemacht.