Theaterverein Dirlewang feiert Comeback mit „Banditen-Bagasch“ – Premiere am 9. November

Dirlewang

Der Theaterverein in Dirlewang startet wieder durch

Die Schauspieltruppe kehrt nach einer längeren Pause auf die Bühne zurück. Die „Banditen-Bagasch“ feiert am 9. November Premiere.
Von Sabine Adelwarth
    Vorstand und Spielerschar des Dirlewanger Theatervereins freuen sich darauf, bald wieder auf der Bühne zu stehen (von links): Katrin Schmalholz, Patrick Schöllhorn, Peter Krumm, Conny Salzborn, Carina Weber, Christian Walter, Sebastian Götzfried, Margot Herbst, Marion Frey, Helene Martin, Martin Honner, Steffi Mayer, Juliana Romfeld, Monika Strübel, Alexander Danneberg und Sabine Adelwarth. Auf dem Bild fehlen: Max Natterer, Julian Buchmaier und Balthasar Hämmerle.
    Sieben Jahre lang war es ruhig um den Theaterverein Dirlewang. Nun wagen die Laienschauspieler den Sprung zurück auf die Bühne und sind voller Vorfreude.  Nachdem 2018 der rote Vorhang in der Schulturnhalle ein letztes Mal gefallen war, wollte der Theaterverein im zweijährigen Turnus wieder ein witziges Stück präsentieren, doch dann kam Corona machte allen einen Strich durch die Rechnung. Die Probenarbeit musste abrupt beendet werden. Danach ging nichts mehr zusammen. Doch heuer startet die Mannschaft wieder mit vollem Elan durch. Mit der heiteren Räubergeschichte „Banditen Bagasch“ von Ralph Wallner wollen sie wieder gute Laune verbreiten. Die Proben für den turbulenten Dreiakter laufen auf Hochtouren, am 9. November ist Premiere.

