Der Theaterverein in Dirlewang startet wieder durch

Sieben Jahre lang war es ruhig um den Theaterverein Dirlewang. Nun wagen die Laienschauspieler den Sprung zurück auf die Bühne und sind voller Vorfreude. Nachdem 2018 der rote Vorhang in der Schulturnhalle ein letztes Mal gefallen war, wollte der Theaterverein im zweijährigen Turnus wieder ein witziges Stück präsentieren, doch dann kam Corona machte allen einen Strich durch die Rechnung. Die Probenarbeit musste abrupt beendet werden. Danach ging nichts mehr zusammen. Doch heuer startet die Mannschaft wieder mit vollem Elan durch. Mit der heiteren Räubergeschichte „Banditen Bagasch“ von Ralph Wallner wollen sie wieder gute Laune verbreiten. Die Proben für den turbulenten Dreiakter laufen auf Hochtouren, am 9. November ist Premiere.

