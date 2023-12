Tiefenried/New York

vor 25 Min.

Mauro Bergonzoli aus Tiefenried präsentiert seine Kunst in New York

Mauro Bergonzoli aus Tiefenried stellt jetzt in New York aus.

Artikel anhören Shape

Der in Tiefenried lebende Künstler Mauro Bergonzoli stellt seine Werke jetzt in New York aus.

Von Tiefenried in die ganze Welt: Die Werke des italienischen Künstlers Mauro Bergonzoli sind nun auch in New York zu sehen. Dort präsentiert er unter anderem neue Bilder aus der Serie "Ladies and their dogs in NYC". Bilder aus Tiefenried sind in New York zu sehen Die Evey Fine Art Gallery stellt die Werke des Künstlers, der seit Jahren im Kirchheimer Ortsteil Tiefenried lebt und arbeitet, nicht nur in Palm Beach Florida aus, sondern hat nun eine zweite Galerie in Manhattan im berühmten Flatiron Building eröffnet. Klar, dass der Künstler und seine Frau und Muse Franziska Gräfin Fugger von Babenhausen bei der Präsentation vorbeischauen mussten. Das zweite Bild zeigt Bergonzoli mit Galeristin Carla Berenice Groh. Mauro Bergonzoli mit Galeristin Carla Berenice Groh. Foto: Agentur Franziska Fugger Mauro Bergonzoli hat bereits ein Playboy-Cover gestaltet, mit Kindern in Kirchheim ein 45 Meter langes Gesamtkunstwerk kreiert und John Lennons Witwe Yoko Ono von sich überzeugt. Gemeinsam mit seiner Frau hat er ein veganes Kochbuch herausgegeben. (mz)

Themen folgen