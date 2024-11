Die Favoriten lassen in Mindelheim nichts anbrennen

Alleine die Zahlen lassen erahnen, welchen Kraftakt die Tischtennisabteilung des TSV Mindelheim zu bewältigen hatte. An zwei Tagen spielten nämlich 180 Tischtennisspielerinnen und -spieler in der Kreisstadt um insgesamt 19 schwäbische Meistertitel. An 16 Tischen wurde dabei in der Dreifachsporthalle des Maristenkollegs gleichzeitig gespielt.

Besonders erfreulich waren die Erfolge heimischer Akteure. Lisa Vögele von den TTF Bad Wörishofen sicherte sich zusammen mit Zoe Loreen Sommer vom TSV Oberstdorf den Titel im Damendoppel der A-Klasse. Im Mixed der A-Klasse triumphierte Nico Holzheu vom TTSC Warmisried zusammen mit Marie Wiedemann vom TSV Herbertshofen.

Von morgens bis abends wird an 16 Tischen gespielt

Über einen Zeitraum von 18 Stunden kämpften die Spielerinnen und Spieler an zwei Tagen um die Bezirkstitel und begeisterten die Zuschauer mit packenden Duellen. Die Veranstaltung war nicht nur ein Highlight für die Teilnehmer, sondern auch für die gesamte Tischtennisregion, wie Organisator Roland Arnold vom TSV Mindelheim befand.

Den Auftakt machten zunächst die Spielerinnen und Spieler, die gemäß ihrer Ranglistenpunkte in die C-, D- und E-Klassen eingeteilt waren. Mit 29 Spielern wies dabei die C-Klasse der Männer die größte Teilnehmerzahl auf. Das Mammutturnier zeichnete sich durch eine reibungslose Durchführung aus, die es ermöglichte, spannende und faire Spiele zu erleben.

Den Titel in der höchsten Herrenklasse, der A-Klasse, sicherte sich einen Tag später im Einzel der favorisierte Markus Bott vom TV Boos vor dem Altmeister Peter Angerer (TSV Schwabmünchen) und dessen Teamkollegen Alexander Papoutsis. In der Doppel-Konkurrenz machten vier Spieler aus Schwabmünchen den Sieg unter sich aus: Am Ende triumphierten Peter Angerer/Matthias Pianowski vor Christian Fürst/Michael Sattelmayer.

Der zwölfjährige Lennart Zubert vom TSV Nördlingen mischte die Herren-B-Konkurrenz auf.

Einen echten Hingucker gab es in der Herren-B-Klasse. Hier sorgte der zwölfjährige Lennart Zubert vom TSV Nördlingen für Aufsehen. Der Schüler mischte die Konkurrenz auf und musste sich am Ende nur seinem Vereinskameraden Tobias Liebl geschlagen geben. Beide Nördlinger sollten dann auch das Doppel-Turnier gewinnen.

Lisa Vögele von den TTF Bad Wörishofen wurde in der höchsten Damenklasse Vierte.

Bei den Damen ging der Sieg in der höchsten Spielklasse an Zoe-Loreen Sommer vom TSV Oberstdorf. Lisa Vögele von den TTF Bad Wörishofen belegte den vierten Platz. Im Doppel holte sich die Bad Wörishoferin dann zusammen mit Zoe-Loreen Sommer den Sieg vor dem Duo Anna Kaps (TTC Langweid)/Marie Wiedemann (TSV Herbersthofen).

Die Ergebnisse der einzelnen Klassen im Überblick:

Damen

A-Klasse Einzel 1. Zoe-Loreen Sommer (TSV Oberstdorf), 2. Marie Wiedemann (TSV Herbertshofen), 3. Dorina Zappe (TSV Zusmarshausen), 4. Lisa Vögele (TTF Bad Wörishofen) Doppel 1. Zoe-Loreen Sommer/Lisa Vögele (TSV Oberstdorf/TTF Bad Wörishofen), 2. Anna Kaps/Marie Wiedemann (TTC Langweid/TSV Herbertshofen) B-Klasse Einzel 1. Daniela Wassermann (TSV Kühbach), 2. Lucy Schatz (TSG Thannhausen), 3. Vivien Behnisch (TTC Langweid), 4. Julia Dziedo (TSV Leuterschach) Doppel 1. Lucy Schatz/Daniela Wassermann (TSG Thannhausen/TSV Kühbach), 2. Susanne Fackler/Sigrid Reuter (TSV Heising) C-Klasse Einzel 1. Antonia Wind (SV Dettingen), 2. Sarah Hühn (SV Untermeitingen), 3. Natalia Wetsch (TSV Herbertshofen), 4. Lara Kübler (SV Dettingen) Doppel 1. Antonia Wind/Lara Kübler (SV Dettingen), 2. Paulina Schubert/Sarah Hühn (TSV Oberstdorf/SV Untermeitingen)

Herren

A-Klasse Einzel 1. Markus Bott (TV Boos), 2. Peter Angerer (TSV Schwabmünchen), 3. Alexander Papoutsis (TSV Schwabmünchen), 4. Jannis Grönert (Post SV Augsburg/TSV Schwabmünchen) Doppel 1. Matthias Pianowski/Peter Angerer (TSV Schwabmünchen), 2. Christian Fürst/Michael Sattelmayer (TSV Schwabmünchen) B-Klasse Einzel 1. Tobias Liebl (TSV Nördlingen), 2. Lennart Zubert (TSV Nördlingen), 3. Aydin Tezel (Post SV Augsburg), 4. Daniel Müller (TTF Bad Wörishofen) Doppel 1. Lennart Zuber/Tobias Liebl (TSV Nördlingen), 2. Fabian Aumann/Thomas Nicoleit (SV Dettingen/TSG Augsburg) C-Klasse Einzel 1. Moritz Leimgruber (DJK Seifriedsberg), 2. Mark Waldeis (VfL Günzburg), 3. Fabian Thaler (FC Konzenberg), 4. Simon Jahn (SV Untermeitingen) Doppel 1. Richard Schremmer/Philipp Heinrich (TSV Herbertshofen), 2. Wolfgang Rau/Fabian Thaler (FC Konzenberg) D-Klasse Einzel 1. Andreas Reutelsterz (SG Dösingen), 2. Martin Fickler (FC Hawangen), 3. Dennis Frech (TSV 1868 Aichach), 4. Stefan Dumalski (SV Untermeitingen) Doppel 1. Martin Fickler/Andreas Reutelsterz (FC Hawangen/SG Dösingen), 2. Tobias Jörg/Martin Georg (SSV Wertach) E-Klasse Einzel 1. David Hoffer von Ankershoffen (TSV Haunstetten), 2. Florian Simon Mertl (TSV Pöttmes), 3. Dzembal Omerbasic (PSV Königsbrunn), 4. Uwe Seiffer (TSV Sulzberg) Doppel 1. Husein Ahmic/Dzemal Omerbasic (PSV Königsbrunn), 2. David Hoffer von Ankershoffen/Andreas Auerswald (TSV Haunstetten)

Mixed

A-Klasse 1. Marie Wiedemann/Nico Holzheu (TSV Herbertshofen/TTSC Warmisried), 2. Zoe-Loreen Sommer/Jannis Grönert (TSV Oberstdorf/Post SV Augsburg) Mixed B-Klasse 1. Lisa Jochum/Tim Schröppel (SpVgg Langenneufnach/TSV Nördlingen)

2. Susanne Fackler/Erich Otto (TSV Heising/FC Niederrieden) Mixed C-Klasse 1. Antonia Wind/David Schappeler (SV Dettingen/TSV Göggingen), 2. Dana Behnisch/Nhan Tran (TTC Langweid/TSV Nördlingen)