Mindelheimer Jugend übernimmt Tabellenspitze

Als Aufsteiger in die Bezirksklasse B empfingen die Mindelheimer Tischtennis-Junioren die SpVgg Klosterlechfeld. Durch den Ausfall eines Stammspielers ging das neu formierte Startdoppel der Brüder Gabriel/Jeremias Kobold als Erste ins Rennen. In manchen Situationen fehlte noch die Abstimmung, und sie fanden nie wirklich ins Match. Allerdings standen ihnen auch die Topspieler der Klosterlechfelder gegenüber und sie mussten dem Gast den ersten Punkt überlassen. Die Revanche folgte auf den Fuß und das zweite Doppel Sebastian Wucher/Sebastian Peter gewann den ersten Satz und waren doch plötzlich 1:2 hinten. Dann jedoch stellten sie taktisch um und gewannen die beiden nächsten Sätze souverän.

Im Duell der Topspieler gewannen beide Kontrahenten je zwei Sätze hoch und souverän, bis es im fünften Satz zum Showdown kam. Das bessere Ende hatte Jeremias Kobold, der in der Verlängerung mit 14:12 gewann. Mindelheims Nummer zwei, Sebastian Wucher, agierte in seinen zwei Spielen sehr überlegen und gewann beide souverän mit nur einem Satzverlust. Kniffliger wurde es da schon im hinteren Paarkreuz. Gabriel Kobold zeigte im ersten Spiel jedoch starke Nerven, brachte den Gegner mit seiner unkonventionellen Spielweise oft aus dem Rhythmus und gewann in knappen Sätzen 3:1. Schwerer hatte es da schon Sebastian Peter, der zwar den ersten Satz hoch mit 11:3 für sich entschied. Sein Gegner fand dann immer besser ins Spiel fand und gewann letztlich mit 3:1. Besser lief es dann im zweiten Spiel, das er von Anfang an hoch konzentriert anging und dominierte. Jetzt funktionierte auch sein starkes Aufschlagspiel wieder perfekt und selbst wenn der Gegner mal seinen variablen Aufschlägen Paroli bieten konnte, macht er im Rückschlag mit seinem Vorhand-Topspin meist den Punkt. Resultat war ein klarer 3:0-Sieg und somit im Endergebnis ein deutliches 8:2, das die Tabellenführung in der Bezirksklasse B bedeutete.