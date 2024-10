Mindelheimer Tischtennis-Spieler ermitteln ihre Meister

Die Tischtennisabteilung des TSV Mindelheim hat neue Vereinsmeister. Zunächst wurden in den traditionell ausgelosten Paarungen die Vereinsmeister im Doppel ermittelt. Hier setzte sich die favorisierte Paarung Thomas Handloser/Marc Justra mit einer makellosen Bilanz von 5:0 Siegen/15:2 Sätzen durch. Wolf-Dieter Pechhold/Christian Peter zeigten eine starke Leistung im Spiel um den Vize-Titel, mussten sich aber dennoch Chousein Amet/Simon Hacker geschlagen geben. Bemerkenswert war die Leistung von Timo Schütt und Matthäus Beyrle, die als laut Rangliste als vermeintlich schwächstes Doppel noch zwei renommierte Doppel hinter sich ließen.

Foto: Folker Königbauer

Die Einzel-Konkurrenz war geprägt von den Rückkehrern Thomas Handloser und Chousein Amet, die nach einigen Jahren in höherklassigen Ligen nun wieder für den TSV Mindelheim spielen. Souverän setzte sich schließlich Thomas Handloser ohne jeglichen Spiel- und Satzverlust durch. Deutlich spannender verlief der Kampf um die Vize-Meisterschaft. Hier waren am Ende Chousein Amet und Christian Peter punkt- und satzgleich. Aufgrund des direkten Vergleichs hatte Amet die Nase vorn. Mit starker Leistung überzeugte an diesem Tag Simon Hacker, der zunächst mit Chousein Amet die Vize-Doppelmeisterschaft erreichte und dann im Einzelwettbewerb den fünften Platz belegte. Auch die weiteren Plätze wurden ausgespielt. Am Ende waren 3drei Spieler mit 4:1 Siegen gleichauf. Folker Königbauer hatte mit 14:4 Sätzen knapp die Nase vorn, während Wolfgang Schobeß und Timo Schütt jeweils 13:5 Sätze hatten. Es entschied am Ende der direkte Vergleich zugunsten von Schobeß.