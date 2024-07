TK Maxx kommt nach Mindelheim

In einen früheren Elektromarkt im Mindelheimer Gewerbegebiet will im Herbst ein neues Geschäft einziehen: Die Handelskette TK Maxx hat angekündigt, dort eine Niederlassung zu eröffnen. Sie wirbt damit, auf 1147 Quadratmetern Verkaufsfläche Marken- und Designerwaren zu stark vergünstigten Preisen anzubieten und richtet sich gezielt an Schnäppchenjägerinnen und -jäger. Die Neuansiedlung kommt insofern überraschend, als es der Mindelheimer Stadtrat vor zwei Jahren unter anderem mit Hinweis auf das Einzelhandelskonzept der Stadt abgelehnt hatte, dass ein Drogeriemarkt die inzwischen leer stehenden Räume nutzt.

Knackpunkt war damals unter anderem das Sortiment des geplanten Drogeriemarkts, denn das gilt als „innenstadtrelevant“: Es wird also bereits in der Innenstadt angeboten. Mit einem weiteren Geschäft mit gleichem Sortiment im Gewerbegebiet bestünde die Gefahr, dass diese langfristig ausblutet. Deshalb möchte die Stadt solche Konkurrenz möglichst vermeiden.

Bei TK Maxx handelt es sich aus Sicht der Stadt Mindelheim um einen Sonderfall

Als innenstadtrelevante Waren gelten demnach unter anderem Bekleidung, Schuhe, Lederwaren, Uhren und Schmuck, Geschenk- und Drogerieartikel, Haushaltswaren, Baby- und Kinderartikel sowie Papier-, Schreib- und Spielwaren. Einen Teil dieser Produkte bietet auch TK Maxx an. Aus Sicht der Stadt handelt es sich bei dem Unternehmen aber um einen Sonderfall, da es sich um Nischenprodukte in Form von Restposten handle und das Sortiment dadurch immer wieder wechsle. Da im Einzelhandelskonzept die zulässige Quadratmeterzahl für innenstadtrelevante Waren zudem nicht exakt definiert sei, handle es sich bei jedem Projekt um eine Einzelfallentscheidung. Die hat der Bauausschuss bereits vergangenen September getroffen und der geplanten Nutzungsänderung geschlossen zugestimmt.

Um auf Nummer sicher zu gehen, wurde diese an die Bedingung geknüpft, dass die Stadt ein Fachbüro mit einer Auswirkungsanalyse beauftragt. Dieses hat untersucht, ob das neue Geschäft zu einem Kaufkraftabfluss aus der Innenstadt führen könnte – also dazu, dass potenzielle Kundinnen und Kunden lieber im Gewerbegebiet einkaufen als in den Geschäften in der Innenstadt. „Der Gutachter kam zu dem Ergebnis, dass aufgrund der Sortimentszusammensetzung keine negativen Auswirkungen für die Innenstadt zu erwarten sind“, teilt die Stadt auf Nachfrage unserer Redaktion mit. Laut der Untersuchung des Fachbüros ergänze die Ansiedlung einer TK-Maxx-Filiale das Angebotsspektrum des Einzelhandels in Mindelheim durch das bisher nicht vertretene Betriebskonzept und den in der Region bisher nicht vertretenen Betreiber, der üblicherweise einen hohen Kunden-Zuspruch finde.

Ein Gutachten geht davon aus, dass TK Maxx die Geschäfte in der Innenstadt nicht gefährdet

Zusammenfassend kommt das Fachbüro zu dem Fazit, dass die geplante TK-Maxx-Filiale gemäß den städtebaulichen Zielen der Stadt Mindelheim die Voraussetzungen erfüllt, um ausnahmsweise zugelassen zu werden. Es sei zu erwarten, dass das Vorhaben in der geplanten Größe und mit der betreibertypischen Sortimentsstruktur für den zentralen Versorgungsbereich verträglich sei.

TK Maxx ist Teil von TJX Europe, dem europäischen Ableger von The TJX Companies aus den USA. TJX Europe, zu dem auch die Einzelhandelsmarke „Homesense“ gehört, betreibt Filialen in Großbritannien, Irland, Polen, Österreich, den Niederlanden und Deutschland. Dort ist TK Maxx derzeit mit 174 Filialen vertreten. Nach eigenen Angaben ist das Unternehmen der führende sogenannte Off-Price-Einzelhändler der Welt. Darunter versteht man Unternehmen, die die Waren zu Preisen anbieten, die deutlich unter den unverbindlichen Preisempfehlungen liegen. TK Maxx wirbt mit Rabatten von bis zu 60 Prozent.