Motorradfahrer prallt gegen Bäume und stirbt

Ein schwerer Unfall hat sich am Sonntag gegen 17 Uhr im Landkreis Unterallgäu ereignet. Wie die Polizei mitteilt, war ein 57-Jähriger mit seinem Motorrad auf der Staatsstraße 2027 zwischen Obergessertshausen im Landkreis Günzburg und Könghausen, einem Ortsteil von Eppishausen im Unterallgäu unterwegs, als er in einer lang gezogenen Rechtskurve alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn abkam. Der Mann schleuderte mit seinem Motorrad über einen Radweg hinweg und prallte in einem Waldstück gegen mehrere Bäume. Ein Rettungshubschrauber brachte den 57-Jährigen in ein Krankenhaus geflogen, wo er kurze Zeit später seinen schweren Verletzungen erlag. Am Motorrad entstand ein Totalschaden in Höhe von insgesamt ca. 15.000 Euro.

Die Unfallursache ist laut Polizei bislang unklar, die Staatsanwaltschaft Memmingen hat zur Klärung einen Unfallgutachter beauftragt. Während der Unfallaufnahme musste die St 2027 komplett gesperrt werden. Neben Beamten der Polizeiinspektionen Mindelheim und Krumbach waren Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Eppishausen und Könghausen sowie der Rettungsdienst an der Unfallstelle.